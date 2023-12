Système de régulation des urgences pris en charge par le Samu/Centre 15

Au lendemain d'une annonce coup de poing et d'une nuit sans intervention d'urgence terrain, on peut dire que les réunions de crise n'ont pas molli ce jour. Des réunions notamment sur la thématique des transports et de la sécurisation sanitaire offrant d'ores et déjà, dès ce mercredi soir, une alternative pour le Samu mahorais.