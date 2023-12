Crise de l’eau : l’appel au secours d’une jeune femme, privée d’eau depuis 10 jours

« Je vous contacte afin de vous alerter sur la situation catastrophique que nous vivons actuellement, moi et ma famille. Nous entamons notre 10ème jour consécutif sans avoir vu une seule goutte d’eau couler dans nos robinets », a écrit Samira A., habitante rue de la mosquée à Cavani-Mamoudzou, dans sa lettre adressée aux médias et élus. Elle détaille par la suite les énormes difficultés que génèrent cette situation dans son quotidien de mère d’un bébé de 6 mois et vivant avec sa mère diabétique. Etrangement, ses voisins, eux, n’ont pas ce problème. Elle a, bien sûr, contacté la SMAE, mais d’après ses dires « aucune solution ne nous a été proposée et aucune intervention n’a eu lieu ».

De nombreux problèmes d’eau à Cavani

Si le cas de Samira est extrême, il nous a néanmoins été rapporté que les maisons situées sur les hauteurs de Cavani ne suivaient pas le calendrier « normal » des coupures d’eau. L’eau n’est parfois au rendez-vous que 3 ou 4 heures par jour, souvent en pleine nuit, astreignant les habitants à veiller pour pouvoir faire leurs réserves. Ces derniers jours, plusieurs familles de Cavani n’ont pas eu d’eau aux heures habituelles et certaines n’ont pas eu d’eau du tout. Le site de la SMAE ne donne aucune information sur la raison de ces manquements que nous espérons éphémères.

N.G