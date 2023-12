Mansour Kamardine : « J’appelle les autorités à être sans pitié »

« A Mayotte c’est Crépol toutes les semaines ! J’appelle les autorités à être sans pitié pour les criminels par pitié pour les honnêtes gens et l’aile gauche de la minorité présidentielle à cesser de protéger les barbares qui nous terrorisent » introduit le député LR faisant notamment référence à la petite commune drômoise ayant été le théâtre d’un atroce fait divers, ayant entraîné la mort d’un jeune homme de 16 ans le mois dernier, tout en suscitant l’émoi quasi national.

Un émoi bien aux antipodes de se qui compose finalement la presque banalité du quotidien des concitoyens mahorais, avec tout de même 2 assassinats cette dernière semaine « l’un à l’arme blanche, l’autre à l’arme de poing, des dizaines d’autres ont été blessés, souvent à coups de machette… » comme le souligne Mansour Kamardine, faisant aussi état d’un mouvement de justice de plus en plus initié par la population elle-même « face à la faiblesse du dispositif des forces de l’ordre dont je salue l’abnégation et l’engagement courageux. Compte-tenu de la situation, j’appelle les autorités à traiter avec rigueur la situation à Mayotte (…) et à déployer de nouveaux effectifs pour faire face à la dégradation de la situation avant que le territoire ne bascule totalement dans la guerre civile ».