L’agenda loisirs du week-end : les villages de Noël, de la rando, un atelier cuisine et du cinéma

Vendredi 15 décembre

– Cinéma Alpajoe : 19h – The Marvels

– Pôle culturel de Chirongui : 20h – Mars express

– Village de Noël – Communauté de Communes du Sud, Place GAB Mramadoudou de 13h à 21h.

Samedi 16 décembre

– De 8h à 21h : Village de Noël – Communauté de Communes du Sud, Place GAB Mramadoudou

Au programme : Un marché festif et animé mettant en avant les talents locaux du Sud. Des exposants proposeront une variété de produits, de l’agriculture à l’artisanat en passant par la restauration, le textile, les jouets et bien plus encore !

En supplément des activités gratuites des animations pour les enfants : Des activités ludiques et divertissantes tout au long de la journée.

Animation Fitness : Rejoignez-nous pour une séance énergique qui allie santé et plaisir.

En soirée : Musique – Vibrez au rythme de la musique, partagez des moments mémorables avec vos proches.

Venez nombreux célébrer ensemble la magie de Noël et la fin d’année dans une ambiance chaleureuse et conviviale !

– A partir de 8h : Ateliers sensibilisation à la digitalisation à Pamandzi

Vous êtes commerçants, artisans, professionnels du tourisme et avez besoin d’être accompagné à faire vos premiers pas à la digitalisation ? Les ateliers de sensibilisation à la digitalisation des TPE/PME sont faits pour vous !

Rendez-vous samedi 16 décembre 2023 à partir de 8h, dans les anciens locaux de Mayotte la Première à Pamandzi.

– De 9h à 17h : Marché de Noël Made in Mayotte – Dans le hall du Comité du tourisme, place de la République à Mamoudzou.

Au programme : Tombola, maquillage pour enfant, henné, ateliers créatifs…

– A partir de 10h : OPÉRATION MATÉMBÉZI YA OUNAFASSI « sorties tranquilles ».

Ci-contre la planification pour le week-end. Pour les randonnées, suite à plusieurs incidents : Équipez-vous correctement (chaussures de marche, chapeau, casquette, eau) et prévoyez un équipement pour porter les enfants en bas âge.

En cas de météo défavorable (fortes pluies, orages, vent fort) ou d’absence de participants, ces opérations sont susceptibles d’être annulées.

– De 13h à 17h : Atelier Cuisine

Vivez une expérience authentique et enrichissante à travers l’initiation aux saveurs et spécialistes locales tout en découvrant la tradition… Mataba au feu de bois, Achar de manque, Sauce poulet, Jus de baobab.

Lieu : Au carrefour Bamana à Sada. Réservez vos places : zatrumila@gmail.com

Dimanche 17 décembre

– De 8h à 13h : Village de Noël – Communauté de Communes du Sud, Place GAB Mramadoudou

Les programmes ciné du week-end à l’Alpa Joe

Samedi 16 décembre à 10h : Wish – Asha et la bonne étoile

13h : Migration

16h : Wonka

19h : Bâtiment 5

Dimanche 17 décembre à 10h : Migration

13h : Wish – Asha et la bonne étoile

15h : Bâtiment 5

19h : Les Trois Mousquetaires : Milady

Les programmes ciné du week-end au pôle culturel de Chirongui

Samedi 16 décembre à 11h : Wish – Asha et la bonne étoile

14h : Migration

17h : Les Trois Mousquetaires : Milady

20h : Wonka

Dimanche 17 décembre à 11h : Migration

14h : Wish – Asha et la bonne étoile

17h : Wonka

20h : Les Trois Mousquetaires : Milady

