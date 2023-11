L’agenda loisirs du week-end : La finale Mayotte du concours Voix des Outre-mer, des spectacles, les marchés agricoles, de la rando, et du cinéma

Vendredi 17 novembre

– Cinéma Alpajoe : 19h – The Marvels

– Pôle culturel de Chirongui : 20h – Le garçon et le héron (VO)

– 16h30 : Clowns Sans Frontières – Place du sénat à Kani-Kéli

La Communauté de Communes de Petite Terre et La Prévention Spécialisée d’Apprentis d’Auteuil Mayotte travaillent ensemble sur un projet artistique appelé « M’Parano » qui signifie « Retrouvaille » en shimaoré. Un spectacle humoristique et dynamique, gratuit, mêlant l’art du clown, la danse et la musique est monté pour le plus grand plaisir des clowns professionnels et des clowns en devenir. Ce spectacle est le fruit d’une résidence artistique d’une dizaine de jours à Kani-Kéli, 15 mineurs non scolarisés de 14 à 17 ans, venant de Dzoumogné, de Mamoudzou et de Petite Terre, ont travaillé avec 2 artistes de Mayotte (Nawal, chanteuse et musicienne et Fahardine Fakri alias Kris, danseur) et 2 comédiennes clowns de métropole au travers d’ateliers d’initiation.

Samedi 18 novembre

– De 7h30 à 14h30 : Journée internationale des droits de l’enfance – MJC de Mirereni. Chaque journée internationale représente une occasion d’informer le public sur des thèmes liés à des enjeux majeurs comme les droits fondamentaux, le développement durable ou la santé. La Journée mondiale de l’enfance offre à chacun et chacune d’entre nous une occasion unique de sensibiliser le public aux droits de l’enfant, de promouvoir et de mettre en lumière ceux-ci, mais aussi de transformer cette date en actes concrets en faveur des enfants partout dans le monde. Thème de l’année: la Responsabilité parentale.

Le Ccas De Tsingoni propose pour cette année une journée d’informations, de sensibiliser et d’animation pour les plus petits.

– De 8h à 13h : Marché agricole et artisanal d’Hajangoua

Bonne nouvelle, le marché revient comme chaque 3ème samedi du mois ! Venez découvrir une variété de produits frais directement des mains de nos agriculteurs locaux, ainsi que des créations uniques de nos artisans talentueux. De la nourriture délicieuse aux trésors artisanaux, il y en aura pour tous les goûts ! C’est l’occasion parfaite de promouvoir le commerce local, de rencontrer vos voisins et de passer un agréable moment en famille. Ne manquez pas ce rendez-vous mensuel qui met en valeur le savoir-faire de notre belle communauté.

– A partir de 10h : OPÉRATION MATÉMBÉZI YA OUNAFASSI « sorties tranquilles ».

Ci-contre la planification pour le week-end. Pour les randonnées, suite à plusieurs incidents : Équipez-vous correctement (chaussures de marche, chapeau, casquette, eau) et prévoyez un équipement pour porter les enfants en bas âge. En cas de météo défavorable (fortes pluies, orages, vent fort) ou d’absence de participants, ces opérations sont susceptibles d’être annulées.

– 11h : Les enfants de Mabawa et Dalfine Ahamadi lisent aux enfants Quatre petites notes d’amitié à La Bouquinerie de Passamainty.

– A partir de 16h : L’association Hippocampus présente le spectacle :

Banawassi La malice en salle auditorium du CUFR de Dembeni.

On n’attrape pas Banawassi ! Il a l’art de prendre ses adversaires à leurs propres pièges. L’avidité, la cupidité et la méchanceté n’ont pas de prise sur lui. Il se baisse pour ramasser un grain de riz oublié par terre, il se redresse roi d’une terre d’abondance. Spectacle jeune et tout public à partir de 6 ans

Attention : pas de CB sur place. Tarif : 10€ non adhérent / 5€ adhérent / gratuit pour les moins de 10 ans. Pas de restauration sur place, possibilité d’acheter des boissons

– De 18h à 3h : Soirée Rock à l’ACHM en Petite-Terre accessible à pied de la barge. Du Rock pour tous les goûts. Ecole de Voile, Boulevard des Crabes – Dzaoudzi buvette et restauration sur place – Entrée libre.

– A partir de 19h : La finale Mayotte du concours Voix des Outre-mer au cinéma Alpajoe à Mamoudzou. Une grande soirée de la VOIX comme un voyage de l’opéra jusqu’à la musique actuelle Cette soirée sera l’occasion de connaître qui seront les finalistes pour la finale nationale.

Imaginé et organisé par le chanteur lyrique Fabrice di Falco, président des Voix des Outre-mer, et Julien Leleu, président de l’association Les Contres Courants, le concours a pour but de rendre visible la richesse et la diversité des Outre-mer et de célébrer la musique sous toutes ses formes par la promotion du chant lyrique. En offrant une formation gratuite et un suivi des finalistes, il représente un outil formidable d’accès à l’art pour des régions et départements d’Outre-mer qui n’ont pas ou peu accès aux conservatoires, formations et structures adéquates, afin de lutter contre la discrimination dans le monde de la musique et notamment à l’opéra. Au fil des 25 ans de sa carrière internationale, Fabrice di Falco a constaté la faible présence d’artistes lyriques ultramarins sur les scènes d’opéra. S’il a eu la chance de percer dans ce milieu élitiste, c’est grâce à l’originalité de sa voix de soprano et de contre-ténor. Partant de ce constat, il a créé en 2017 avec Julien Leleu, président de l’association les Contres Courants, le « Concours Voix des Outre-mer » pour mettre en lumière les voix originaires de ces territoires. Ce concours est ouvert aux talents ultramarins de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane, d’Ile-de-France, de La Réunion, de Mayotte, de la Polynésie Française qui aiment la musique sous toutes ses formes (jazz, zouk, rock, soul etc) et qui possèdent ou non une formation. Il n’impose pas de limite d’âge.

Diffusée en direct sur Facebook et youtube Voix des Outre-mer et Office Culturel de Mayotte.

Les programmes ciné du week-end à l’Alpa Joe

Dimanche 12 novembre à 10h : Hunger Games: la Ballade du serpent et de l’oiseau chanteur

13h : La Pat’ Patrouille : La Super Patrouille Le Film

15h : Laka

Mayotte s’apprête à dévoiler ses mystères les plus profonds avec la sortie tant attendue du court métrage Laka. Ce film envoutant, réalisé à 100% localement, nous plonge au cœur d’un huis clos en mer, explorant les intrications entre un père pécheur et sa fille, mêlant superstitions, croyances et une dose de surnaturel qui emporte le spectateur dans les flots tumultueux du « Laka ».

Synopsis : Dans ce huis clos océanique, Laka nous entraîne dans une aventure où les liens familiaux s’entremêlent avec les mystères de la mer. Un père, ancré dans les traditions se trouve confronté aux défis de la paternité lorsqu’il embarque sa fille dans une expédition imprégnée de superstitions locales. Entre les croyances ancestrales et un événement surnaturel inattendu, le film explore les frontières ténues entre le tangible et l’inexplicable.

Laka offre une plongée cinématographique captivante dans l’âme de Mayotte, où la mer n’est pas seulement une toile de fond, mais un personnage à part entière, façonnant le destin de ceux qui la défient. Le réalisateur, Germain Le Carpentier, son co-scénariste Mohamed Allaoui, et le producteur Daniel Chebani Chamssoudine, tirent leur inspiration des légendes locales pour créer une expérience visuelle unique.

16h : The Marvels

19h : Goodbye Julia

Les programmes ciné du week-end au pôle culturel de Chirongui

Samedi 18 novembre à 11h : L’incroyable noël de shaun le mouton

14h : Le consentement

17h : Le garçon et le héron (VF)

20h : Hunger Games : La ballade du serpent et de l’oiseau chanteur

Dimanche 19 novembre à 11h : L’incroyable noël de shaun le mouton

14h : Hunger Games : La ballade du serpent et de l’oiseau chanteur

17 : Le procès Goldman

20h : L’océan vu du coeur

Dimanche 19 novembre

– 16h30 : Clowns Sans Frontières – Stade synthétique de Cavani Mamoudzou

Et aussi :

– Lundi 20 novembre à 9h30, Place de la République de Mamoudzou

à 16h, Parc SPPM à Kawéni aux abords de la MJC

– Mardi 21 novembre à 16h, Place de la Mosquée Mconi à La Vigie – Labattoir

– Mercredi 22 novembre à 9h30, Place des Congrès à Pamandzi

Vers 16h, Plateau Polyvalent de Dzoumogné

– Jeudi 23 novembre au Collège de Dzoumogné (Le matin, l’heure est encore à définir (contacter Séverine ROVEL au 06 13 40 98 50 pour plus d’informations)