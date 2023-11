Coupure d’eau en Petite Terre suite à un incident sur l’usine de dessalement

C’est l’un des insectes les plus redoutés et souvent les plus méconnus de Mayotte, loin devant les serpents. La scolopendre très répandue dans les systèmes tropicaux souffre pourtant d’une mauvaise image dû notamment à sa morphologie mais aussi à cause de son agressivité. Explications avec Nicolas Gommichon, entomologiste au sein des Naturalistes de Mayotte et garde de l’îlot de Mbouzi.