Des bidons d’eau pliables distribués à tout le personnel des douanes

La première distribution de bidon d’eau pliable aux agents des douanes s’est déroulée ce mercredi sur le site du port de Longoni et doit s’étendre bientôt aux autres sites des douanes. En tout, ce sont 90 bidons de 20 L qui seront distribués aux 90 agents des douanes. « Dès que nous avons fait part de la situation de Mayotte aux responsables du syndicat des cadres FO et à la mutuelle des douanes en métropole, ils ont tout de suite voulu nous venir en aide », déclare Nourredine Dahalani, secrétaire général du syndicat et délégué de la Mutuelle. « Ils voulaient nous envoyer des bouteilles d’eau, mais on nous en distribue déjà au travail, donc nous leur avons plutôt demandé des bidons pour transporter de l’eau sanitaire du travail jusqu’à la maison car c’est elle qui nous fait le plus défaut dans la vie courante », ajoute-il en précisant qu’ils voulaient « quelque-chose de durable ».

Facilement transportables et munis d’un robinet, ces bidons permettront d’éviter la prolifération des bouteilles en plastique, véritable problème sur le territoire. Importés d’Allemagne, ces 90 bidons de 20 L. ont coûté en tout 4000 euros, une somme intégralement prise en charge par le syndicat des cadres FO et la mutuelle.

N.G