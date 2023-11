Environnement : 238kg de déchets récoltés sur les plages de Saziley

Samedi dernier une dizaine de membres des Naturalistes de Mayotte ont participé à l’opération « Novembre vert » en nettoyant les plages de Saziley, à l’appel du SIDEVAM et de la Communauté de Communes du Sud de Mayotte. Ce sont 238 kg de déchets divers qui ont été collectés sur 5 plages (Maoussi, Saziley, Kolo Batsoumou, Kombo Bato et Mstanga Moudou). Les trois quarts de ces déchets sont des matières plastiques et ceux qui ne sont pas collectés sur terre finissent dans le lagon. Aussi, Les Naturalistes de Mayotte interpellent sur le fait qu’il est urgent de faire prendre conscience que le lagon ne doit pas devenir la poubelle de nos déchets.