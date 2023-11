Habit’Âme pousse les portes de la reconnaissance nationale

Créé il y a de cela 22 ans, pour valoriser l’énergie entrepreneuriale des quartiers prioritaires, le Concours Talents des Cités était alors estampillé sous le sceau public du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Désormais sous la conjointe égide du Ministère chargé de la Ville et de Bpifrance, toute la noble symbolique de cet événement et de l’écosystème concerné n’ont guère perdu leur panache au fil des années, bien au contraire. Ouvert aux futurs entrepreneurs ou ceux déjà en activité ayant implanté leur structure en des QPV, ce concours a déjà récompensé 702 lauréats et généré de manière plus ou moins directe la création de 3 500 postes.

La cuvée 2023

Sur 785 candidats issus de toutes les régions de France — Outre-mer inclus — ils sont donc 28 créateurs d’entreprises et porteurs de projets à avoir été choisis pour cette grande finale, qui aura lieu dans la fameuse salle de spectacle du 3ème arrondissement parisien qu’est la Gaîté Lyrique.

Visant les valeurs de l’Entrepreneuriat pour tous, ce concours repère, accompagne, offre pleine visibilité et récompense les réussites entrepreneuriales issues des quartiers prioritaires de la ville (QPV), notamment au moyen d’un important réseau de partenaires et d’une dotation financière comprise entre 1 000 et 7 000 euros. Cette année, il sera décernés 6 prix dont un supplémentaire qui se voudra le Prix coup de coeur remis par les ambassadeurs du collectif Cap Créa.

Nos heureux lauréats plus que jamais dans l’air du temps

En lice pour la catégorie Création, nos 4 protagonistes à l’origine de la naissance de ce beau projet qu’est l’entité Habit’Âme, n’ont eu de cesse d’innover, d’anticiper et de répondre présents, face à des enjeux sociaux, écologiques et environnementaux et ce, en à peine 2 ans d’existence. Leur concept ? Transformer matériaux de construction les déchets plastique qui pullulent, pour réaliser des logements répondant aux normes antisismiques et anticycloniques et ce, à moindre coût. Niveau transversalité et ramifications bien élargies, on ne pouvait mieux faire !

C’est ainsi que Chahine Mohamed, Camille Abdourazak, Hannah Dominique et Matthieu Cozon se voient en lice pour cette dernière ligne droite, après avoir été sélectionnés et évalués sur divers critères que sont la motivation, la viabilité économique du projet, l’impact de l’activité sur le territoire d’implantation, le profil entrepreneurial ou encore l’engagement dans les quartiers ciblés.

La direction du concours ne prenant en charge qu’un seul billet d’avion, il incombera à Hannah Dominique, contrôleuse de gestion, de représenter comme il se doit et de prouver au jury qu’elle et ses ingénieux acolytes ont eu raison de croire dès le départ en leur projet : « Bien sûr que la reconnaissance est quelque chose de valorisant au regard de toute l’implication globale et la symbolique que représentent Habit’Âme. Depuis le début, nous avons extrêmement bien été accompagnés par la BGE de Mayotte mais le fait de pouvoir monter en puissance et de gagner en notoriété, aussi à échelle nationale, nous offre également la possibilité d’élargir nos chances de trouver de nouveaux financeurs et mécénats. C’est indispensable. Ce concours nous a offert l’accès à une plus grande communauté, aussi basée sur un esprit et des valeurs de solidarité qui nous sont chers. Dans nos proches aspirations, nous souhaitons réellement faire certifier notre 1er matériau qu’est la faïence; cela sera pour nous une pleine réussite, aussi pour impulser sa commercialisation. Mais tout ceci coûte de l’argent alors un petit coup de pouce via ce concours serait le bienvenu… ».

Avec des partenaires tels que la Banque des territoires, Bpifrance, Pôle Emploi, Radio France ou encore France Télévisions, il va sans dire que l’efficiente médiatisation à destination de ces porteurs de projets sera au rendez-vous ce 23 novembre prochain et nous ne manquerons pas de notre côté de suivre cette grande finale avec vif intérêt. D’ici là, on croise les doigts pour vous Habit’Âme mais dans tous les cas, dans le coeur des mahorais, depuis bien longtemps, vous avez gagnez…

MLG