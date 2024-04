Bilan positif pour 2023 chez Bpifrance, notamment pour Mayotte

En 2023, la banque publique d’investissement Bpifrance a injecté 63 milliards d’euros dans l’économie française, avec notamment un soutien « record » de l’innovation avec le déploiement de France 2030 à hauteur de 9,4 milliards d’euros sur l’année 2023, mais aussi la Transition Ecologique et Energétique des entreprises de tout le territoire à hauteur de 7 milliards d’euros.

Dans la région, si c’est essentiellement La Réunion qui porte l’innovation et le développement économique, Mayotte est également bénéficiaire. On note ainsi le soutien à la Transition Ecologique et Energétique des entreprises pour 1 million d’euros à Mayotte, 200.000 à La Réunion.

Sur les Prêts Moyen et Long Terme, 147 millions d’euros ont été mobilisés sur La Réunion-Mayotte et Pacifique (+9%) et 150 millions d’euros en crédit Court Terme (+22% vs 2022) sur La Réunion-Mayotte.

Dans son bilan annuel, la banque revendique une forte mobilisation des actions de soutien à la création d’entreprises, notamment via le collectif Cap Créa, avec l’accompagnement de 8.153 porteurs de projets ayant contribué à la création de 6.523 entreprises en 2023 dans l’Océan Indien et Pacifique.

En termes de financement, à Mayotte, 600.000 euros de Prêts Avec Garantie ont été déployés, et 3,3 millions d’euros de prêts sans garantie.

Un nouveau record de l’activité de soutien à l’innovation est enregistré grâce à l’accélération du déploiement de France 2030. Les élus du conseil départemental de Mayotte votaient d’ailleurs ce mardi l’octroi de 2 millions d’euros dans le cadre d’une convention signée avec l’Etat sur le programme France 2030. Il s’agit du plan d’investissement de 54 milliards d’euros voulu par le président de la République dans la lignée du plan France Relance, pour rattraper le retard de la France dans certains secteurs historiques. Il vise aussi la création de nouvelles filières industrielles et technologiques.

A.P-L.