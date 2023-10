Fin d’alerte à la bombe à l’aéroport de Pamandzi

Dans la soirée de lundi 16 octobre et jusqu’à environ trois heures du matin, la ville de Sada a connu des violences et de graves incidents provoqués par plusieurs dizaines de jeunes. En dépit de l’intervention rapide des gendarmes, le bilan est d’une trentaine de véhicules incendiés ou saccagés, de nombreux dégâts matériels, et trois blessés du côté des forces de l’ordre.