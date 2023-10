« A partir de 50 ans le risque de développer un cancer du sein augmente. Le dépistage permet de détecter d’éventuelles lésions avant même l’apparition de symptômes. Plus un cancer du sein est détecté tôt et plus les chances de guérison sont importantes », rappelle Maria Chevolleau, sage-femme coordinatrice au sein du Centre régional de coordination du dépistage du cancer (CRCDC). L’édition 2023 d’octobre rose défie les normes de beauté traditionnelles pour privilégier la santé des seins puisqu’elle a pour slogan : « Énormes, minuscules, galbés, vos seins sont parfaits tant qu’ils sont en bonne santé. Faites-vous dépister ».

Le cancer du sein en quelques chiffres

Selon la Ligue contre le cancer, en France, le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez la femme, il représente 33% des cancers féminins et 80% des cancers du sein se développent après 50 ans. L’âge médian du diagnostic étant de 64 ans. Aussi, avec environ 61.214 nouveaux cas en 2023 et plus de 900.000 personnes atteintes en France, le cancer du sein est le plus répandu des cancers féminins et entraine plus de 12.000 décès par an, toujours selon la Ligue contre le cancer.

Mieux vaut prévenir que guérir…

La « mawa caravane » a ainsi pour objectif de sensibiliser la population à travers des palpations mais aussi à d’autres maladies comme le diabète ou encore Alzheimer. Ainsi, des organismes comme le Cros de Mayotte, Amalca (Association mahoraise pour la lutte contre le cancer), France Alzheimer, l’association des soignants contre le cancer (ASCA), ou encore Rédiab Ylang (diabète) étaient présents afin de permettre de s’informer sur les bonnes pratiques à adopter dans le but d’avoir une bonne hygiène de vie mais aussi de pouvoir se faire dépister. Sur le stand de l’Institut national du cancer était présent un buste afin que les femmes puissent visualiser comment se faisait une palpation mammaire. Maria Chevolleau a ainsi effectué plusieurs palpations mammaires dans le camion médical aménagé à cet effet. « Il est important d’effectuer ce genre d’examen à partir de 50 ans et jusqu’à 74 ans, insiste-t-elle. Cela permet de repérer certains signes avant-coureurs ».

Sur les routes toute l’année

La « mawa caravane » permet ainsi de faire de la prévention contre le cancer en réunissant l’ensemble des acteurs agissant autour de cette maladie et selon Maria Chevolleau, « Elle a vocation à perdurer toute l’année, car des consultations ont lieu tous les jours dans le camion aménagé et médicalisé, dans des endroits différents afin de faire de la prévention et du dépistage comme des palpations et même des frottis, dont on en a réalisé près 8.000 l’année dernière ». Ainsi, le lundi le camion se situe dans les communes du Nord de l’île, le mardi il se trouve dans le Centre ou en Petite-Terre, le mercredi à Mamoudzou et le jeudi dans le Sud du territoire. « Tous les mois l’équipe se réunit afin d’établir un planning en fonction des demandes. Nous nous déplaçons aussi dans les entreprises car notre objectif est d’aller vers la population ». La « mawa caravane » sera aujourd’hui au CRDC de Mamoudzou…

B.J.

Contact : Centre régional de coordination des dépistages des cancers (CRDC), impasse Saïd Hassani M’Nagnochi, Quartier Boboka à Mamoudzou.

Tel : 02.69.62.04.67