L’agenda loisirs du week-end : Les Journées nationales de l’architecture, du sport, de la rando, des spectacles et du cinéma

Vendredi 13 octobre

– Cinéma Alpa Joe : 19h – L’Exorciste – Dévotion

– COACHELLA : Week-end Coachella en approche

Trouve ta plus belle tenue bohème/hippie/peace and love et rejoins nous le temps d’un week end musical de folie.

Vendredi 13 octobre : Show du groupe 976 Kaira précédé d’une piraterie SB Nadj.

Samedi 14 octobre : Show de Naid précédé d’un buffet / bar à pizzas au feu de bois.

Infos et resa : Site internet Bizouk – 06 39 09 51 75.

Samedi 14 octobre

– De 7h à 12h : La Commune de Sada organise la 3ème édition de la Journée Nationale de l’Architecture, du vendredi 13 octobre au samedi 14 octobre 2023. Cet événement aura lieu dans la salle de la MJC de Mangajou.

Les thèmes de cette année sont : – Levez les yeux pour le public scolaires et – Architecture et transition écologique.

– De 8h à 13h : La Ville de Chiconi, en partenariat avec BAM – Bambou Mayotte vous propose de participer à la réhabilitation des farés de la place Amboirou Lahi (Place Sicotram), dans le cadre de la 8e édition des Journées nationales de l’architecture ce samedi 14 octobre 2023 de 8h à 13h. Des ateliers d’animations et de fabrication, seront mises en place, tout en assistant les professionnels dans la mise en valeur de cet espace public. En fin de journée, nous aurons le plaisir de vous inviter à prendre part à la diffusion des témoignages recueillis dans le cadre de la campagne Octobre Rose (eh oui, encore !), suivi du Maoulida shengué du département qui s’est tenu à cette même place en mars dernier, avec la collaboration de l’association Charafa Lianami de Chiconi.

Pour cette édition 2023, les Journées nationales de l’architecture seront consacrées à la place et au rôle de l’architecture dans la transition écologique pour mettre en lumière l’architecture durable et responsable, moins consommatrice en ressources non renouvelables et en énergie, plus saine et plus adaptée aux modes de vie actuels et aux changements de notre monde.

– De 8h à 13h : À l’occasion des Journées nationales de l’architecture et de la Journée nationale de la qualité de l’air, la Ville de Mamoudzou organise des animations et des expositions portant sur les enjeux de l’architecture face aux risques, le samedi 14 octobre de 8h à 13h à la MJC de Kawéni. Animations :

-8h – 11h : Conférence « La qualité de l’air à Mayotte ».

-11h10 – 12h : Théâtre « Les gardiens de la nature ».

-12h – 12h20 : Documentaire « Le patrimoine historique de Kawéni ».

Expositions :

– Les risques naturels à Mayotte

– Le NPNRU de Kaweni

– Habiter le quartier de Toulouloune

– L’habitat et l’écologie

– Architecture mobile street food

– A partir de 8h45 : La communauté de communes de Petite Terre vous invite ce samedi 14 octobre à découvrir la flore autour de la vasière des Badamiers avec l’équipe de botanistes du Conservatoire Botanique National & CPIE de Mascarin. Rdv à 8h45 à l’aire de jeux du boulevard des crabes pour une balade botanique (pensez à vous protéger du soleil et à vous munir de bonnes chaussures et prévoyez de l’eau).

– De 9h à 16h : Forum des associations 2023 – MJC de Combani

Dans le cadre de ses actions, la direction de la Politique de la Ville et Cohésion sociale en partenariat et l’Office Municipal Des Sports De Tsingoni – OMS organisent le forum des associations 2023.

La population est invitée à venir à la rencontre des associations communales, dans un objectif de connaître et de redécouvrir le tissu associatif local. Ce forum est une occasion de rencontrer et de partager sur les pratiques culturelles sportives et socio-éducatives entre les générations dans le territoire. Venez découvrir plus d’une vingtaine de différents stands répartis entre le stade de foot en passant par le parking et l’intérieur de la MJC de Combani.

𝐃𝐞𝐬 𝐧𝐚𝐯𝐞𝐭𝐭𝐞𝐬 𝐠𝐫𝐚𝐭𝐮𝐢𝐭𝐞𝐬 𝐬𝐞𝐫𝐨𝐧𝐭 𝐦𝐢𝐬𝐞𝐬 𝐚̀ 𝐝𝐢𝐬𝐩𝐨𝐬𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐚𝐮 𝐝𝐞́𝐩𝐚𝐫𝐭 𝐝𝐞 𝐜𝐡𝐚𝐪𝐮𝐞 𝐯𝐢𝐥𝐥𝐚𝐠𝐞 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐜𝐨𝐦𝐦𝐮𝐧𝐞.

𝐃𝐄́𝐏𝐀𝐑𝐓𝐒 : 𝟗𝐡𝟎𝟎 𝐞𝐭 𝟏𝟑𝐡𝟎𝟎

𝐌𝐢𝐫𝐞𝐫𝐞𝐧𝐢 – 𝐚𝐫𝐫𝐞̂𝐭 𝐝𝐞 𝐛𝐮𝐬, 𝐥𝐞 𝐩𝐞𝐭𝐢𝐭 𝐛𝐚𝐧𝐠𝐚

𝐓𝐬𝐢𝐧𝐠𝐨𝐧𝐢 – 𝐚𝐫𝐫𝐞̂𝐭 𝐝𝐞 𝐛𝐮𝐬, 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐠𝐫𝐚𝐧𝐝𝐞 𝐦𝐨𝐬𝐪𝐮𝐞́𝐞

𝐌’𝐫𝐨𝐥𝐚𝐞́ – 𝐚𝐫𝐫𝐞̂𝐭 𝐝𝐞 𝐛𝐮𝐬 𝐞𝐧 𝐟𝐚𝐜𝐞 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐌𝐉𝐂

𝐑𝐄𝐓𝐎𝐔𝐑𝐒: 𝐩𝐫𝐞́𝐯𝐮𝐬 𝐝𝐞𝐯𝐚𝐧𝐭 𝐥𝐚 𝐌𝐉𝐂 𝐚̀ 𝟏𝟐𝐡𝟎𝟎 𝐞𝐭 𝟏𝟔𝐡𝟎𝟎 𝐚𝐮 𝐦𝐞̂𝐦𝐞 𝐚𝐫𝐫𝐞̂𝐭 𝐝𝐞 𝐛𝐮𝐬 𝐪𝐮𝐞 𝐥𝐞𝐬 𝐝𝐞́𝐩𝐚𝐫𝐭𝐬.

𝑬𝒏𝒕𝒓𝒆́𝒆 𝒈𝒓𝒂𝒕𝒖𝒊𝒕𝒆.

– A partir de 10h : OPÉRATION MATÉMBÉZI YA OUNAFASSI « sorties tranquilles ».

Ci-contre la planification pour le week-end. Pour les randonnées, suite à plusieurs incidents : Équipez-vous correctement (chaussures de marche, chapeau, casquette, eau) et prévoyez un équipement pour porter les enfants en bas âge. En cas de météo défavorable (fortes pluies, orages, vent fort) ou d’absence de participants, ces opérations sont susceptibles d’être annulées.

– 14h30 : Finale de la coupe régionale de foot

C’est avec une grande fierté que la Commune de Sada accueillera la finale de la Coupe Régionale de France de Football ce samedi 14 octobre 2023 au Stade municipal de Sada à 14H30. Nous invitons chaleureusement les résidents de la Commune de Sada et les passionnés de football de toute la région à se joindre à nous pour soutenir les équipes en compétition. Venez vivre l’excitation de la compétition, applaudir les athlètes et célébrer notre amour du football.

– 18h30 : Jeu Compagnie à Kan La Dérive – Théâtre spectacle de marionnettes – spectacle famille. Durée 35mn + 15mn d’échanges. A partir de 3 ans. Sur réservation

« C’est le premier jour d’école de Basile, une étape importante de sa vie. Au petit déjeuner, sur le chemin, dans la cour de récréation et même en classe, chaque petit rien capte son attention, les objets prennent vie et tout devient jeu. Mais cette imagination débordante peut être encombrante, et le mettre en difficulté dans sa vie de tous les jours…

Ce spectacle plein d’humour et d’inventions scéniques aborde avec tendresse les obstacles que peuvent rencontrer certains enfants « dys » (dyslexiques, qui présentent des troubles de l’attention…). L’histoire, racontée presque sans parole par deux comédiens marionnettistes, s’inspire de faits réels. Elle valorise le pouvoir de l’imaginaire, possible passerelle permettant à chacun de faire un pas vers le monde de l’autre.

– 20h : L’association Hippocampus présente Twabrane et Les frères des îles en concert à l’auditorium du CUFR de Dembéni.

Twabrane & Frère des îles est un groupe local né de l’association entre Les frères des îles, un groupe déjà actif sur Mayotte et le chanteur Twabrane issu de la structure métropolitaine Matrack Records. Le groupe vous fera voyager avec des sonorités très variées et familières à tous les passionnés de musique : de la funk, pop, soul, rnb en passant par des mélodies afro et latinos. Cette formation comptant batterie, basse, clavier/saxophone, guitare et chant ne vous laissera pas indifférents ! Twabrane, jeune auteur, compositeur et interprète sait que la musique et la culture tissent des liens de fraternité. Sa musique métissée chante la beauté des îles de l’archipel. Un morceau comme Rike Ndro est un hymne à l’amour universel. A découvrir !

Les programmes ciné du week-end à l’Alpa Joe

Samedi 14 octobre à 10h : La Pat’ Patrouille : La Super Patrouille – Le Film

13h : Le Règne animal

16h : The Creator

19h : Un métier sérieux

Dimanche 15 octobre à 10h : La Pat’ Patrouille : La Super Patrouille – Le Film

13h : L’Exorciste – Dévotion

16h : Le Règne animal

19h : Nouveau départ

Infos

– Mardi 17 octobre : Le Pôle Culturel de Chirongui, en partenariat avec le Kabardock, salle de musiques de La Réunion a le plaisir d’accueillir l’artiste Bu$hi en concert à 20h30 au Pôle Culturel de Chirongui – 1ère partie MUSSY.

Bu$hi est un artiste lyonnais, originaire de La Réunion, membre du groupe Saturn Citizen et du collectif « Lyonzon » avec son binôme Mussy, que l’on retrouve en 1ère partie. Le jeune artiste évolue rapidement et impose son style et sa manière de faire, créant son label Saturn Record avec son frère et son manager : mélange de trap aux 808 saturés, de balade cloud mélodieuse ou encore de 2-step. Ses projets artistiques s’ancrent dans un univers futuriste et avant-gardiste, qui lui ouvrent les portes de nombreuses collaborations à l’international. Après une tournée « Bu$hi Tape Tour 2022 » sold out dans quasiment toutes les villes de l’hexagone, l’artiste repart à l’assaut des scènes des festivals de l’été 2023, et débarque à Mayotte pour une tournée inédite océan Indien.

Pour réserver vos places c’est ici

ATTENTION ! Les spectacles sont sur réservation obligatoire en vue de la jauge en salle.