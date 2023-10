Tours d’eau : nouveaux plannings qui intègrent Petite Terre

Une étude de Santé publique France avait révélé, il y a plus d’un an, une couverture vaccinale largement insuffisante à Mayotte. Suite à cela l’Agence Régionale de Santé (ARS) en partenariat avec le rectorat, l’Association Mlezi Maore et la CSSM, avaient lancé une opération de rattrapage vaccinal en milieu scolaire en début d’année. Face au succès de cette première session, une deuxième campagne est organisée depuis le 25 septembre et durera jusqu’au 15 décembre.