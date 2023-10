Rééquilibrage territorial des temples de la consommation avec le Centre Ylang-Ylang de Combani

Après le centre Kinga à Kawéni (CSSM, ARS, SDIS, etc.), c’est un autre aménagement de taille signé CBo Territoria qui était inauguré ce mercredi à Combani. La société immobilière réunionnaise était arrivée à persuader la mairie de Combani il y a trois ans de lui céder le foncier afin de construire cette nouvelle structure commerciale. La première pierre avait été posée dans la foulée, et après deux ans de travaux – ce qui est peu à Mayotte – elle ouvre ses portes ce jeudi 5 octobre.

Étalant ses mètres-carrés au cœur de Combani, à côté de la station-service qui fut pionnière, le Centre commercial Ylang-Ylang a pris le nom de la fleur emblème de ce qui fut naguère un des joyaux de Guerlain dans le même village.

Si le Tout-Mayotte était présent, c’est que l’évènement est suffisamment rare pour être acté. Depuis le parking, autour de l’enseigne Carrefour (Groupe Bernard Hayot), trônent deux marques du groupe Cananga, Mr. Bricolage et CETAM. Et la galerie marchande à l’intérieur offre une succession de commerces, dont une partie a déjà ouvert, d’autres s’affichent « prochainement sur le site ».

Pour rester sur le groupe Cananga, outre Mr. Bricolage et CETAM, Distrimax est présent et Batimax devrait s’implanter courant 2024, nous indique son président Gamil Kakal : « Avec nos 4.000m2 d’implantation, nous sommes les plus importants occupants du centre. Nous avons investi 5 millions d’euros et avons créé une quarantaine d’emplois. » Un centre commercial qui cristallise beaucoup d’attente, mentionne-t-il, « c’est un relais de croissance important dans un contexte où tout ce qui n’est pas alimentaire se casse la figure. Je veux parler des biens d’équipements pour la maison, les aménagements privés, qui sont freinés par l’inflation et des taux de crédit prohibitifs ».

Lieu d’en-vie

Sur l’ensemble de la réalisation, ce sont 130 emplois directs qui ont été créés, faisait valoir Géraldine Neyret, Directrice Générale de CBo Territoria : « S’il faut féliciter les groupes Cananga et GBH qui furent moteurs, nous avons également travaillé dans le cadre d’un partenariat avec la Colas qui va nous permettre d’ailleurs d’inaugurer bientôt une antenne de Pôle emploi sur le site. » Et grâce à une coopération avec l’AFD, « un travail sur les enjeux environnementaux a été fait nous permettant de décrocher la certification BREEAM », relative à la performance environnementale des bâtiments. La directrice générale espérait que d’autres infrastructures suivent, « notamment hospitalière ».

C’est en effet sur la commune que doit s’implanter le deuxième hôpital promis par le président de la République qui assurerait à lui seul une clientèle captive pour les commerces.

Comme le résumait parfaitement le maire de Tsingoni, Issilamou Ahamada, élu à la suite de la destitution de Mohamed Bacar dont il est proche, et auquel il attribuait tout le mérite côté élu, « le centre commercial est un lieu d’envie et de vie ». Et son emplacement à Combani permet un « équilibre territorial indispensable de Mayotte ».

Ce qui se joue à travers cette inauguration est en effet bien plus qu’une ouverture de commerces. « Elle va permettre l’accès à la population mahoraise qui n’allait qu’à Mamoudzou, très attendu donc par les habitants de la 3CO », complétait son vice-président Boina Mzé Salim, chargé du développement économique. « Si cela préfigure le dynamisme de Combani qui doit se métamorphoser en pôle de développement majeur de l’île, nous décideurs publics avons notre rôle à jouer en travaillant en amont sur les documents d’urbanisme. J’espère que cette inauguration va donner le ‘la’ de futures collaborations fructueuses public-privé ».

Des employés de proximité

Le développement de Combani, Ben Issa Ousseni tenait à en dire un mot, « mon canton ! », lançait-il, en demandant qu’une « place de choix » soit donnée à la production locale, « l’ylang, les bananiers avec Dani Salim, ou Mon Pouleti ». C’est toujours un travail à mener sur la structuration des filières agricoles à Mayotte qui est en jeu, Mon Pouleti en est un exemple de réussite, et il va falloir monter en gamme et en volume.

Pour la préfecture Sabry Hani disait sa tentation de « venir faire les courses ici », « pour reprendre une métaphore rugbystique, c’est la réussite du pack mahorais public et privé, qui a fait travailler de nombreuses petites entreprises sous-traitantes. »

Ce « plus » qu’est cette ouverture, ce sont les employés qui en parlent le mieux. A CETAM, c’est quasiment l’équipe de Kawéni qui s’est délocalisée, plusieurs habitent à côté de Combani, « moi je suis de Boueni et donc ça me fait beaucoup moins de trajet le matin. » Décongestion des routes pour aller faire ses courses pour les clients et pour se rendre au travail côté employés, que du gain sur les embouteillages. Au Carrefour market de 1.300m2, plusieurs caissières arrivent de métropole. Originaires de Mayotte, Aureli et Radhuya ont profité de cette opportunité pour revenir sur leur île, cette dernière travaillant auparavant dans un Carrefour de Lyon. Farima, Bac+2, ravie, explique que « c’est la fin d’une recherche d’emploi à la Mission locale ». L’une d’elle a décroché ce job par un forum des métiers organisé par France Services.

D’autres enseignes sont installées ou sont en cours : BB9, Sketchers, Okaïdi, OVS, SFR, Orange, Oceanor, Beauty Succes, Bodyshop, Burger Yatrou.

Cette première tranche du centre en appelle une seconde, « outre la future antenne de Pôle emploi qui s’installera à la place de la société ETPC qui déménage à côté, nous aurons en face de la station Total un Pôle de services, 2.000m2 de bureau, et l’espace Mulina pour lequel nous avons déjà commercialisé les locaux à 50% », explique Cédric Giraud, Directeur Développement chez CBo Territoria.

Ce jeudi, les premiers caddies vont donc faire leur entrée au Centre Ylang-Ylang de Combani dès 8h et jusqu’à 20h.

Anne Perzo-Lafond