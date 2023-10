5ème édition de la Nuit du Droit : à Mayotte, focus sur le handicap dans l’accès au droit

Depuis 2018 sur l’ensemble du territoire national, la Nuit du Droit est le rendez-vous annuel que les professionnels du droit donnent aux citoyens au soir du 4 octobre, jour anniversaire de notre Constitution.

« Cette année, la Constitution a 65 ans et devient la Constitution avec la durée la plus longue de notre histoire depuis la Première République du 21 septembre 1792 », souligne Laurent Fabius, président du Conseil constitutionnel qui est à l’initiative de l’évènement. « Les sujets abordés en 2023 reflèteront les préoccupations de la société : environnement, cyber-harcèlement, conduites addictives, droits des séniors, violences familiales, etc. Certaines Nuits du droit transforment nos concitoyens en enquêteurs, juges d’instruction, jurés d’Assises ; une immersion toujours appréciée. »

En Outre-mer, plus de 51 institutions organisent la Nuit du Droit à Basse-Terre, Point-à-Pitre, Fort-de-France, Tahiti, Saint-Denis, Mamoudzou, Nouméa et Saint-Martin. Une occasion unique pour nos concitoyens de découvrir ou redécouvrir in situ l’importance du droit, des institutions et des métiers du droit et d’aller à la rencontre de parlementaires, de magistrats, d’avocats, de notaires, d’universitaires etc.

A Mayotte, le Conseil départemental de l’accès au droit (CDAD), en partenariat avec le Tribunal judiciaire de Mamoudzou, le Conseil des Prud’hommes, le Tribunal administratif de Mamoudzou, le Barreau, le juge des tutelles et des associations telles que APAJH, UTASS de Mamoudzou, SESSAD MLEZI, ainsi que le bureau d’aide aux victimes met l’accent sur l’accès au droit des personnes en situation de handicap et Découverte de la justice sur le territoire. l’évènement se tiendra donc le 4 octobre de 14h à 17h au Tribunal administratif, Route nationale 1 à Kaweni (en haut de la côte SOGEA).