Le président Macron pourrait confirmer ce lundi l’une des quatre brigades de gendarmerie promises à Mayotte

Le 11 octobre 2022, en réponse à une proposition d’amendement du sénateur Thani Mohamed Soilihi, le ministre de l’Intérieur et des Outre-mer annonçait la création de quatre nouvelles brigades de gendarmerie à Mayotte, et autant en Guyane.

Un an après, c’est à Tonneins en Lot-et-Garonne qu’Emmanuel Macron devrait détailler la carte des nouvelles brigades selon nos confrères d’Outre-mer 360. Une seule serait pour l’instant annoncée pour notre département qui serait implantée à Bandraboua et dotée de dix gendarmes environ. En espérant que d’autres annonces suivront, car au regard de l’ampleur des agressions, il faudrait beaucoup plus de présence de forces de l’ordre sur les routes.