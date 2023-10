Lancement du webdocumentaire en version kibushi par Sisygambis et de deux nouvelles escales à Madagascar, « un voyage immersif dans les musiques et cultures traditionnelles des peuples du Sud ». Depuis Mayotte, les Comores, Madagascar, 31 villes et 9 pays sont à découvrir. Ce documentaire sera présenté vendredi 13 Octobre à 12h au CUFR de Mayotte (11h métropole) et en directe sur Facebook.

C’est une invitation à « comprendre l’influence multiculturelle de l’océan Indien à travers les siècles ». Ce webdocumentaire impliquant les étudiants, s’inscrit dans une démarche de transmission des savoirs et des techniques audiovisuelles et numériques. Ce travail est destiné à se développer en divers lieux du globe.

10 films ont été tournés lors des masterclass “Traversées” à Madagascar, aux Comores, en Guyane et 56 films issus du fonds audiovisuel de Sisygambis. « Le webdocumentaire «Les Routes de la Transe» espère inciter chacun d’entre nous, où qu’il vive sur la planète, à se sentir en lien avec tous les peuples et cultures du monde ».