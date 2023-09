Tout savoir sur les sénatoriales de ce dimanche 24 septembre

Au nombre de 348, les sénateurs examinent et votent les lois. Ils assurent également un rôle de contre-pouvoir, en contrôlant le Gouvernement et en évaluant les politiques publiques. Le Sénat est la représentation des collectivités territoriales.

Durée du mandat

Le Sénat est composé de 348 sénateurs et sénatrices, élus pour six ans au suffrage universel indirect par un collège de 162.000 “grands électeurs”.

Tous les trois ans, le Sénat est renouvelé par moitié. Les 170 sièges de la série 1 sont renouvelés ce 24 septembre 2023. La série 2, qui comporte 178 sièges, a été renouvelée lors des élections de septembre 2020 et, pour les Français de l’étranger, en septembre 2021.

À la différence de l’Assemblée nationale, le Sénat ne peut être dissous par le Président de la République.

Renouvellement sénatorial

Ce 24 septembre 2023, les circonscriptions renouvelables sont les départements qui vont du numéro 37 (Indre-et-Loire) à 66 (Pyrénées-Orientales), ainsi que ceux d’Île-de-France. Six collectivités ultra-marines et la moitié des sièges assurant la représentation des Français établis hors de France sont également concernés par l’élection.

Les élections se déroulent dans le chef-lieu du département, donc à Mamoudzou. Les bureaux de vote sont ouverts de 8h30 à 17h30. Contrairement aux autres scrutins, le vote aux élections sénatoriales est obligatoire. Les candidats doivent tenir un compte de campagne.

Mode de scrutin

Dans les départements où sont élus un ou deux sénateurs comme à Mayotte, l’élection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours. Pour être élu au premier tour, il faut obtenir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de voix égal au quart des électeurs inscrits. En cas de second tour, le ou les sénateurs sont élus à la majorité relative. Dans les départements où sont élus au moins trois sénateurs, l’élection a lieu au scrutin proportionnel de liste à un tour, suivant la règle de la plus forte moyenne. Chaque liste doit être composée alternativement d’un candidat de chaque sexe.

Age minimum

Il faut avoir 24 ans révolus pour se présenter aux élections sénatoriales, contre 18 ans pour les élections législatives. En 2020, le plus jeune sénateur élu avait 26 ans.

Conditions

Les sénateurs ne peuvent pas cumuler leur mandat parlementaire avec une fonction exécutive locale (maires, adjoints au maire, etc.).

Groupes politiques

Les sénateurs se répartissent en groupes politiques. Il en existe actuellement huit, auxquels s’ajoute la réunion administrative des sénateurs non-inscrits.

Les groupes politiques exercent un rôle important aux divers stades de la procédure législative. Par exemple, ils interviennent dans la fixation de l’ordre du jour, prennent position par la présentation d’amendements et peuvent demander des travaux de contrôle, comme des commissions d’enquête (« droit de tirage »).

Chaque groupe doit compter au moins 10 membres. Cette condition garantit une représentativité minimum des groupes, tout en évitant une trop grande dispersion des votes.

Rôle du président du Sénat

Le Président du Sénat est le 2ème personnage de l’Etat, C’est lui qui assure l’intérim lorsque le Président de la République n’est plus en mesure d’assumer ses fonctions. l’organisation et la direction des débats. Il est chargé de représenter le Sénat auprès de tous les organismes officiels. Le Président du Sénat est élu par l’ensemble des sénateurs, à l’issue du renouvellement.

Les enjeux à Mayotte

Sur les deux sénateurs actuels, Hassane Abdallah et Thani Mohamed Soilihi, seul ce dernier se représente pour un 3ème mandat. Les 540 grands électeurs de Mayotte que sont les conseillers municipaux, les délégués des conseillers municipaux, les conseillers départementaux et les parlementaires, seront amenés à voter pour choisir deux des dix candidats et candidates. Ils voteront le matin pour le premier tour et l’après-midi en cas de second tour.

Les 10 candidatures reçues :