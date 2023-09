ARS – Mauvaises analyses de la qualité de l’eau sur deux secteurs

Dans le cadre de la pénurie d’eau à laquelle est confrontée Mayotte, l’Agence Régionale de Santé indique avoir intensifié depuis plusieurs semaines son niveau de vigilance en augmentant les contrôles de la qualité de l’eau sur le réseau.

Des analyses reçues ce jour font état, après examen par le laboratoire départemental de Mayotte, de deux non-conformités de la qualité de l’eau. Ces résultats imposent de prendre des mesures de précaution en urgence pour garantir la potabilité de l’eau consommée par la population.

Ces mesures s’appliquent à des secteurs spécifiques et limités, qui sont interconnectés sur le réseau. « Ce périmètre est élargi par précaution, dans l’attente d’analyses complémentaires. »

« Il s’agit exclusivement de Petite-Terre (Dzaoudzi, Labattoir et Pamandzi), ainsi que les villages et quartiers de Koungou, Majicavo 1 et 2, Hauts Vallons, Kawéni, Mtsapéré, Ambassadeur, Doujani, Passamainty (quartier de Ngnambo Titi uniquement) ».

Ce sont donc deux Unités de distribution (des réseaux de distribution) qui sont impactées sur les 18 que compte l’île.

« Les autres quartiers de Mamoudzou ne sont pas connectés sur le même réseau et ne sont donc pas concernés par les recommandations ».

Il est demandé à l’ensemble de la population de ces secteurs de faire systématiquement bouillir l’eau avant de la boire, faire à manger ou se brosser les dents.

« L’ébullition permet de stériliser l’eau et d’éliminer ainsi toutes les bactéries présentes. Cette eau peut être stockée dans un récipient dédié, conservée à l’abri de la chaleur et peut être utilisée pendant 48 heures. Les précautions d’ébullition ne sont pas nécessaires pour les usages domestiques (vaisselle, ménage, alimentation des animaux) et ceux liés à l’hygiène (douche, lavage des mains…), pour lesquels l’eau du réseau peut être utilisée directement ».

De nouveaux contrôles seront effectués dans les tous prochains jours afin de suivre l’évolution de la situation. Ces résultats feront l’objet d’une communication comme pour Acoua et Sohoa où la vigilance avait été levée.

A.P-L.