La Communauté de Communes de Petite Terre lauréate du 6è appel à projets du Fonds mobilités actives

Clément Beaune, ministre chargé des Transport, a dévoilé vendredi dernier la carte des 300 territoires lauréats du 6e appel à projets du Fonds mobilités actives, qui se partageront 100 millions d’euros pour réaliser leurs aménagements cyclables. Plus de 600 dossiers avaient été reçus en avril à la clôture de l’appel à projets.

Et la Communauté de Communes de Petite Terre (CCPT) est une des bénéficiaire ! Elle sera accompagnée par l’Etat, à hauteur de 570.000 euros « pour la réalisation d’un réseau cyclable de 7 kilomètres structuré, lisible, conforté et structuré sur l’ensemble du territoire communautaire, avec toute la diversité et la richesse qui le compose », nous apprend Mohamed Hamissi, Directeur Environnement, Plan Climat Air Energie Territorial, Transport et Mobilité, à la CCPT.

Ces aménagements s’inscrivent dans la programmation des actions préconisées dans le Plan de Mobilité Simplifié de la Communauté de Communes.

Le projet vélo de Petite Terre s’inscrit dans la politique de mobilité durable de la Communauté de Communes, « qui vise à développer des services de mobilités innovantes et propres sur le territoire : service régulier de transport en commun, services de transport dédiés aux personnes à mobilité réduite, service de location de vélo… »

Et il répond à la tendance nationale du plan national Vélo et mobilités actives, lancé en 2018 par le gouvernement dans le cadre de la loi d’orientation des mobilités, qui veut rendre les transports du quotidien à la fois plus pratiques, moins coûteux et plus durables. En mai 2023, à l’occasion du premier comité interministériel vélo et marche, le gouvernement avait présenté son nouveau « Plan vélo-marche » pour 2023-2027, pour « faire du vélo l’un des premiers modes de déplacement du quotidien en France ».