L’agenda loisirs du week-end : un concert, de la rando, un concours d’éloquence, et du cinéma

Vendredi 18 août

– Cinéma Alpa Joe : 19h – Barbie

– Pôle culturel de Chirongui : 20h – Oppenheimer (VO)

– De 18h à 22h30 : OUZOURI EVENT – Clôture : concert suivi de Ball poucier

La Rocade de Sada gnabotiti – Infos : 06 39 67 70 68

Samedi 19 août

– 7h : Randonnées pédestres – Chiconi – 9km

Accompagnateur : Zaza Tsara Athélétique Junior – Rendez-vous à 7h à la place Sicotram

Parcours : quartier historique, la baie de Chiconi, sentier vanille, amboungoubé, quartier historique de Sohoa, la plage des pêcheurs.

Inscription et informations : 06 39 29 58 91

– 8h : Rendez-vous devant l’un des plus importants monuments historiques de l’île, la Mosquée de Tsingoni.

Vous traverserez le village puis vous passerez par des sentiers vous permettant de découvrir l’agriculture vivrière (bananes, maniocs…) avant d’arrivée au pied de la cascade Soulou se déversant sur la plage. Temps de détente avant de rebrousser chemin.

Attoumani Harouna est un guide agréé depuis + 25 ans, spécialisé dans les randonnées. Il est à l’initiative du GR à Mayotte et est gérant de la seule agence réceptive de l’île. Passionné par son île, il vous apprendra pleins de choses sur la faune et la flore locale. 35€/adulte – 20€/enfant

Informations et Reservations via Maoré Tour

– De 8h à 12h : La communauté de communes du sud et son office de tourisme invitent toute la population du sud à venir soutenir les candidats pour la présélection du concours d’éloquence Tamasha.

L’événement se déroulera le samedi 19 août 2023, de 8h à 12h, à la MJC de Miréréni (Chirongui).

Le conseil de la culture de l’éducation et de l’environnement de Mayotte, le Conseil départemental et ses intercommunalités, l’association Shime, la communauté de commune du sud et son office de tourisme organisent le concours d’éloquence en langues locales. Ce concours a pour objectif de valoriser le kibushi et le shimaoré. Ce projet vise à préserver les langues maternelles de Mayotte. C’est dans cet esprit que ce concours d’éloquence est né.

– A partir de 10h : OPÉRATION MATÉMBÉZI YA OUNAFASSI « sorties tranquilles ».

Ci-contre la planification pour le week-end. Pour les randonnées, suite à plusieurs incidents : Équipez-vous correctement (chaussures de marche, chapeau, casquette, eau) et prévoyez un équipement pour porter les enfants en bas âge. En cas de météo défavorable (fortes pluies, orages, vent fort) ou d’absence de participants, ces opérations sont susceptibles d’être annulées.

Dimanche 20 août

– 7h : Randonnées VTT – niveau expert. Rendez-vous à 7h à la place Sicotram

Accompagnateur : Office du Sport 3CO

Parcours : place Sicotram, baie de Chiconi, cascade de Ouangani, visite d’exploitation, sentier vanille, cours d’eau – 5€ /pax – Inscription et informations : 06 39 29 58 91

– 8h : Kahani – Visite de l’exploitation de Dani Salim – Activité : découverte des plantes médicinales, balade, dégustations. Tous les dimanches, d’août à septembre, vivez une immersion unique auprès des agriculteurs locaux et plongez dans l’univers passionnant de l’agritourisme mahorais.

Visites payantes : 35€ /adulte et 17€/enfant. Rendez-vous à 8h sur place.

Cette initiative vise à promouvoir l’agritourisme, à mettre en valeur les offres locales et à permettre aux visiteurs de s’immerger dans l’univers des champs et des activités liées au métier de la terre. Karibu malavuni offre une occasion unique de découvrir le patrimoine agricole de Mayotte.

Pour s’inscrire rendez-vous sur la page Facebook du PER Mayotte, sur Maore tour (www.maoretour.com) ou appelez au 06 39 21 41 82. Les inscriptions sont possibles « jusqu’à deux jours avant chaque sortie ».

– 9h : Activités nautiques & de loisirs – Initiation à la pêche au djarifa – Chiconi

Rendez-vous à 9h à la Place Sicotram. Activité : initiation à la pêche traditionnelle avec «Mariziki ni Chiconi», préparation et dégustation – 35€ /pax.

Les programmes ciné du week-end à l’Alpa Joe

Samedi 19 août à 10h : Les As de la jungle 2 – Opération tour du monde

13h : Gran Turismo

15h30 : En eaux très troubles

19h : Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée

Dimanche 20 août à 10h : Ninja Turtles: Teenage Years

13h : Les As de la jungle 2 – Opération tour du monde

15h30 : Gran Turismo

19h : En eaux très troubles

Infos

Les programmes ciné du week-end au pôle culturel de Chirongui

Samedi 19 août à 11h : Chonchon

14h : Les As de la jungle 2 – Opération tour du monde

17h : Les avantages de voyager en train (VO)

20h : Barbie

Dimanche 20 août à 11h : Ruby l’ado kraken

14h : Oppenheimer (VF)

17h : Les As de la jungle 2 – Opération tour du monde

20h : Limbo (VO)

Billetterie