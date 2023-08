Économie: Gérald Darmanin annonce une mission de lutte contre l’inflation et la vie chère dans les territoires ultramarins.

Aux côtés de la ministre des sports Amélie Oudéa-Castera et du nouveau ministre délégué aux Outre-mer, Philippe Vigier, Gérald Darmanin a stipulé, ce dimanche 20 août 2023, que dès son retour à Paris, il allait lancer une mission « pour faire le constat des monopoles » nous indiquent nos confrères de l’AFP, afin justement de barrer la route « aux prix très élevés » qui touchent l’ensemble de territoires ultramarins français.

S’inscrivant dans la continuité des mesures notamment proposées dans ce dernier CIOM 2023, ces déclarations sont loins d’être tombées dans l’oreille d’un sourd.

On reste en éveil et on scrute l’horizon, tout comme le total des futurs tickets de caisse… Affaire à suivre !