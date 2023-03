La CC Petite-Terre s’illustre nationalement

C’est une fois de plus vers notre caillou que les projecteurs se tournent et ce, pour des motifs plus que nobles, encourageants et surtout récompensés à leur juste valeur.

En effet, La Communauté des communes de Petite-Terre (CCPT) qui était en déplacement dans le 19ème arrondissement de Paris, au village FSE, vient se voir remettre non pas un mais bien deux prix, lors des Trophées des initiatives FSE+ qui se sont achevés ce vendredi soir.

Inscrit dans le cadre du nouveau cycle programme 2021-2027, ce village édition 2023, organisé par le Ministère du travail, du plein emploi et de l’insertion, en collaboration avec les régions de France, a pour but de fédérer et mutualiser les différents acteurs du fonds social européen (FSE) afin de promouvoir la réussite éducative, l’orientation et l’insertion des jeunes tout comme trouver des solutions innovantes dans l’accompagnement des personnes le plus éloignées de l’emploi.

Pour mettre en application ces divers projets, une enveloppe d’aide globale de 6,7 milliards d’euros a été attribuée à la France.

C’est donc le trophée Or-prix des jeunes, et celui Coup de coeur du Jury, que la CCPT a reçu non sans une certaine émotion de la délégation en présence qui n’a pas hésité à souligner « qu’il est important que l’on parle de Mayotte autrement qu’au travers de ses multiples difficultés… ».

La rédaction du JDM félicite grandement tous ces acteurs qui oeuvrent chaque jour, non sans difficulté, pour le devenir de notre département.