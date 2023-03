En attendant la mairie annexe, un projet d’urbanisme temporaire ouvert aux habitants de Koungou

Ceux qui ont suivi les visites du ministre de la Ville et du Logement Olivier Klein et avant lui, de la président de l’ANRU Catherine Vautrin, ont foulé ce jeu de marelle dessiné sur une placette à Majikavo Dubaï, rue Chehoulila au quartier Bandrajou. Il y a deux ans se tenait en ces lieux une maison de marchands de sommeil abritant prés d’une centaine d’africains.

Une mairie annexe et un lieu commun visant à faire le lien entre les habitants et les projets de renouvellement urbain, vont être construits sur cette parcelle. Le début des travaux est prévu pour le 2ème semestre 2024.En attendant que le projet n’émerge, cet espace est destiné à « faire émerger des initiatives artistiques, culturelles ou associatives », nous dit la mairie: « Il s’agit là d’une opération profitable à tous visant à stimuler l’innovation sociale et urbaine et à éviter à la collectivité les méandres des squats de ses terrains ou encore des coûts de maintenance de sites inoccupés. »

Cet espace urbain transitoire accueillera également des « tables de quartiers » initiées dans le cadre de l’expérimentation ‘Quartiers à Impact Collectif’, censées permettre d’échanger sur l’enjeu de l’habitat à Majikavo-Koropa.

A ce jour, la première pierre a été posée par une entreprise locale qui a construit une clôture-banc en bois et du mobilier urbain pour accueillir de futures activités. Un peintre a également peint une fresque avec des jeunes du quartier sur le grand mur mitoyen. L’objectif est d’ouvrir le lieu à davantage d’activités comme les chantiers participatifs, des séances de cinéma plein air, des jeux comme le mraha/dominos ou encore des fêtes culturelles.

Et chacun peut être force de proposition pour s’approprier les lieus et mettre en valeur son travail ou expérimenter un projet au cœur de Majicavo ! « Vous avez un projet artistique, culturel ou social ? », il faut dans ce cas se rapprocher de Mohammad Ousseni, chargé de projet GUP au 06 39 09 35 58, ou se présenter à la mairie annexe de Majicavo Koropa (Développement Urbain, au-dessus de la boulangerie).