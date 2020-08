SMAE – Mahoraise des Eaux informe sa clientèle que la distribution d’eau dans les parties hautes de certains quartiers de Mamoudzou, Labattoir, Pamandzi est toujours perturbée en raison de la disponibilité de ressource et de la dépendance de la charge dans le réseau pour atteindre ces secteurs avec le niveau de remplissage des réservoirs de tête du système de distribution. Pour tenter de remplir au mieux ces réservoirs et rétablir la distribution d’eau pour la majorité des usagers de ces secteurs, SMAE est contraint de procéder à des coupures ciblées et solidaires en accord avec le SMEAM, l’autorité délégante.

KOUNGOU (totalité) : Samedi 08/08 à 16 h au Dimanche 09/08 à 08h

MAJICAVO KOROPA (totalité) : Dimanche 09/08 à 16h au Lundi 10/08 à 08h

KAWENI (totalité) : Samedi 08/08 à 16 h au Dimanche 09/08 à 08h

MAMOUDZOU (en partie) : Dimanche 09/08 à 16 h au Lundi 10/08 à 08h

LABATTOIR : Samedi 08/08 à 16h au Dimanche 09/08 à 08h

PAMANDZI : Dimanche 09/08 à 16h au Lundi 10/08 à 08h

Ces coupures pourront se poursuivre en fonction de l’évolution de la situation les jours et semaines à venir.

SMAE – Mahoraise des Eaux conseille à ses clients lors de la remise en eau de :

· Laisser couler l’eau jusqu’à ce qu’elle soit claire.

· De faire bouillir l’eau pour des usages alimentaires (boissons, cuisine) dans la première demie journée suivant la remise en eau.