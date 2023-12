Prison ferme pour deux auteurs de violence à Combani

C’est un des secteurs prisés par les bandes qui s’affrontent et agressent passants et automobilistes: Combani avait été une nouvelle fois le théâtre de rixes entre le 24 et le 28 novembre 2023.

Dans cette commune de Tsingoni, il s’agissait même d’affrontements entre des villageois de Miréréni et ceux de Combani, mentionne la gendarmerie nationale. Des barrages avaient été érigés notamment sur la RD3 entre Vahibé et Combani, des véhicules avaient été dégradés, dont certains incendiés. Des riverains avaient été agressés et des projectiles avaient été lancé contre les forces de l’ordre.

Les gendarmes mobiles étaient intervenus à coups de grenades lacrymogène, quand les territoriaux débutaient le lendemain leurs investigations. Elles permettaient d’identifier deux individus qui ont été interpellés.

À l’issue de leur présentation à la justice le 4 décembre 2023, ils ont été condamnés à 16 mois d’emprisonnement dont 8 mois ferme pour l’un, même peine de prison ferme pour l’autre. Ils sont partis à Majikavo.