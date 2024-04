Saïd Omar Oili en action pour garantir le bon déroulement de l’opération Wuambushu 2

L’opération Wuambushu 2 qui doit toujours être rebaptisée, se profile pour le 15 avril sans que n’en soient dévoilées les orientations, se plaint le sénateur Saïd Omar Oili.

Bien qu’ayant interpellé le Premier ministre puis le ministre de l’Intérieur et des Outre-mer, l’élu mahorais regrette que, « à ce jour, les éléments d’informations demandés n’ont pas été transmis ». Son objectif est d’organiser une réunion en amont avec tous les ministères concernés : ministère de l’Intérieur et des Outre-mer, des Armées, du Logement, de la Justice et des Finances.

Lors des questions au gouvernement ce mardi matin, le parlementaire faisait état d’un courrier reçu par l’opérateur des reconduites maritimes d’étrangers en situation irrégulière des autorités comoriennes, qui dénonceraient une absence de conformité de la gare maritime de Dzaoudzi, « notamment en l’absence de scanner » pour vérifier le contenu des bagages des passagers.

C’est Sabrina Agresti-Roubache, Secrétaire d’Etat chargée de la ville, qui lisait la réponse du ministre des Transports : « Cette gare maritime de Dzaoudzi fait l’objet d’audits nationaux réguliers qui ont conclu sur aucune non-conformité majeure et à une nette amélioration de la sûreté portuaire depuis 2017. ». Et qui annonçait un « projet de réfection totale de la gare maritime de Dzaoudzi à l’étude, avec optimisation de l’accueil des passagers et le déplacement d’opérations de contrôle en amont du point d’inspection filtrage de la PAF ».

L’enjeu pour Saïd Omar Oili c’est de ne fournir aucun prétexte aux autorités comoriennes de refouler les reconduites comme ce fut le cas pour Wuambushu 1 : « Cette gare maritime est stratégique elle a accueilli plus de 23.000 étrangers en situation irrégulière en 2023, dans le cadre des reconduites à la frontière. Soit plus que toutes les reconduites à la frontière dans l’hexagone. Un blocage de ces reconduites par les autorités comoriennes pour des motif de sûreté mettrait en péril Wuambushu 2 et nuirait à l’image de notre pays ». En concluant, « on ne vous reprochera jamais d’être trop prudent ».

A.P-L.