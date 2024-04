EDM – Coupure d’électricité à Mtsapéré ce mercredi

Les voitures ont leur cote Argus, et bien les maires aussi. L’Argus des communes évalue la qualité de gestion de plus de 35.000 communes de France. A Mayotte aussi désormais, où plusieurs sont gratifiés de « Excellent », ce qui nécessite d’y regarder de plus prés. Ici, ne pas être trop dépensier ne veut pas forcément dire bien dépenser l’argent du contribuable