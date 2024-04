Le lycée de Coconi ambitionne d’écrire un référentiel de formation en agroforesterie

Après avoir mené un projet Erasmus + pendant quatre ans de 2017 à 2021, le Lycée professionnel agricole de Coconi avait reçu le Prix de l’Excellence par l’Agence nationale Erasmus. Aujourd’hui, soutenus par ses partenaires autrichiens et alsaciens, et des structures d’enseignement et d’insertion de Slovénie, d’Italie et d’Espagne, le Lycée de Coconi se lance ainsi dans un nouveau projet européen sur l’agroforesterie.

Son défi : écrire un référentiel de formation en agroforesterie, qui n’existe nulle part encore en Europe, pouvant aboutir à la création d’un diplôme de niveau CAP reconnu à travers toutes les frontières européennes.

Cette coopération internationale de quatre ans va s’ouvrir par la tenue d’un séminaire sur l’agroforesterie regroupant tous les partenaires de Mayotte. En effet, la terre de Mayotte est reconnue comme étant porteuse de manière intrinsèque de grands principes de l’agroforesterie, notamment à travers ses jardins traditionnels.

Cette première étape de cette coopération internationale s’est ouverte par un séminaire international qui se déroule du 6 au 11 avril 2024. 9 enseignants, techniciens, formateurs, dirigeants et chargés de mission de tous les pays partenaires sont reçus par l’équipe du Lycée agricole de Coconi et de nombreux acteurs du territoire, tels que les Îlots de Latou à Barakani, le Banga au Chocolat, l’Association Café Cacao Mahorais de Combani, la Mission Nature Environnement (MNE) et l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) sur le projet Jéjé Forêt piloté par le CIRAD dans le cadre du Réseau d’innovation et de transfert agricole (RITA).

Ainsi du 9 au 11 avril 2024, les invités seront logés au Gîte du Relais Forestier de Mayotte pour une immersion complète dans l’environnement vert mahorais. Ils pourront également travailler sur des parcelles agroforestières avec des élèves du lycée de Coconi et leurs enseignants, près de la retenue collinaire de Combani ou sur le site de Valarano du Lycée agricole.

Des travaux pratiques seront organisés jeudi 11 avril 2024 sur le site Valarano à l’occasion d’un dernier moment partagé avec l’ensemble des partenaires et l’ensemble des élèves impliqués dans la rencontre.

Mathilde Hangard