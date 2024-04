Maurice : Validation d’un plan régional de formation aux métiers de la santé

Les pays de la région de l’Océan indien viennent de valider « un plan commun » de formation au profit de professionnels de santé qui seront appelés à intervenir dans le cadre de la mise en œuvre des programmes régionaux de riposte sanitaire. L’initiative a été entérinée à l’issue d’un atelier technique qui a pris fin le 28 mars dernier à l’Ile Maurice. « À l’issue de ces 4 jours d’échanges : un cadre et un plan d’actions pour un Campus Régional des Métiers et des Qualifications d’Excellence One Health et Action Sociale validés », indique un communiqué de presse.

Un vivier de cadres de santé dans la région

Les défenseurs de ce projet justifient le programme en « mettant en lumière les besoins spécifiques, les offres de formation existantes, ainsi que les opportunités et défis auxquels sont confrontés les États membres de la COI », toujours selon le communiqué. La région, avec le programme Sega One Health et les partenariats initiés avec d’autres réseaux, souhaite disposer d’un vivier de cadres de santé spécialisés exclusivement aux modes et techniques d’intervention dans l’exécution des programmes communs.

Les pays membres n’ont pas le même niveau de vulnérabilité, les mêmes moyens et les mêmes capacités pour répondre à des catastrophes sanitaires. L’objectif est donc de disposer des compétences harmonisées en matière de gestion des programmes de santé dans la région Océan indien y compris les moyens de détection et de circonscription des maladies d’origine animale et végétale. Les formations, seront organisées en coordination avec les écoles, instituts et agences de santé des pays membres. Elles seront sanctionnées par un « Master FETP » dont le lancement est prévu en mai prochain.

Une formation de deux ans

« Cette formation bénéficiera d’un portage académique et d’une diplôme par le MIH et verra la contribution d’une cinquantaine d’intervenants d’institutions de santé publique et de partenaires : INSPC, École de médecine et de santé publique des Comores, Agence régionale de Santé de La Réunion, Santé Publique France, CIRAD, Institut Pasteur de Madagascar, Central Health Laboratory de Maurice », souligne le communiqué de presse publié après la fin de la formation qui ajoute que « les programmes de formation sont ainsi alignés sur les normes et les exigences du secteur, offrant aux apprenants des compétences reconnues et valorisées ».

Il s’agit en effet d’un « Master en épidémiologie de terrain » qui sera obtenu pendant une période de deux ans. Pour l’heure, la Commission de l’Océan indien, à travers les Réseaux Sega One Health, cible « 18 professionnels de santé de la région » qui doivent valider un total de 120 unités de crédit. « Alliant théorie et pratique, il s’articulera notamment autour de 3 stages et d’un projet tutoré au sein des ministères, sur des problématiques et enjeux d’intérêt régional », souligne le communiqué qui rappelle le rôle de l’Agence française de développement (AFD) dans la mise en œuvre de ces initiatives en faveur des programmes de santé dans la zone Océan indien.

A.S.Kemba