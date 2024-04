Comores : 857 cas de choléra enregistrés du 2 février au 28 mars

Une trentaine de cadres professionnels évoluant dans les ministères de la Santé et de l’Elevage des pays membres de la Commission de l’Océan indien (COI) ont jugé nécessaire de mettre en place « un Campus Régional des Métiers et des Qualifications d'Excellence One Health et Action Sociale ». L’objectif est de disposer des compétences harmonisées en matière de gestion des programmes de santé dans la région y compris les moyens de détection des maladies d’origine animale et végétale. Les formations, organisées en coordination avec les écoles, instituts et agences de santé des pays membres, seront sanctionnées par un « Master FETP » dont le lancement est prévu au mois de mai prochain