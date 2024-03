L’agenda loisirs du week-end : Les marchés du Ramadan, de la rando, des soirées, une dictée et du cinéma

Vendredi 29 mars

– Cinéma Alpa Joe – 20h : Dune : Deuxième Partie

– Pôle culturel de Chirongui – 20h : Une vie

Samedi 30 mars

– De 7h à 20h : Découvrez le Marché de Ramadan de Bouéni !

La commune de Bouéni est heureuse de vous annoncer la tenue de son Marché de Ramadan du 22 mars au 10 avril. De 7h à 20h, venez explorer une variété de stands tenus par nos artisans, agriculteurs et commerçants locaux. Du textile aux fruits et légumes de saison, l’artisanat local, venez soutenir nos producteurs. Rendez-vous à partir de ce vendredi à la place Publique de Majimaeouni pour vos achats, moments de convivialité, de découvertes et de partage.

– A partir de 8h : Le club Soroptimist Mayotte lance à nouveau son initiative caritative annuelle, « Un panier pour un sourire ».

Une action offrant des paniers remplis de produits de première nécessité aux familles en situation de précarité qui leur permettra de finir le ramadan en toute sérénité et de préparer un bon repas pour l’aïd. De plus, des petites gourmandises sont incluses pour faire plaisir aux enfants. Cette année, nous avons souhaité soutenir les familles suivies par le CAMSP (Centre d’Action Médico-Social Précoce) de Mamoudzou situé au dessus de l’école des manguiers, offrant un espace vital d’accueil, d’écoute, et d’accompagnement aux jeunes enfants présentant des retards de développement et/ou des troubles du comportement, ainsi qu’à leur famille. La distribution des paniers aura lieu ce samedi 30 mars, à partir de 8h, au centre.

– De 8h à 13h : La Communauté de Communes du Sud et les communes de Bandrélé, Bouéni, Chirongui et Kani-Kéli sont heureuses de vous donner rendez-vous pour le prochaine marché Agricole et d’Artisanat du Sud qui se tiendra à Kani-Kéli. Vous y trouverez de nombreux exposants et produits locaux ; fruits, légumes, plantes, sel et épices… des produits d’artisanat ; décoration, ustensiles de cuisine, broderies… et des produits de restauration traditionnelle ; plats, jus, gâteaux, achards. Vous trouverez également des animations au marché !

– De 8h à 15h : Le marché ramadan des producteurs est de retour. Tous les samedis du mois de ramadan, nos agriculteurs locaux vous accueillent au parc en face de l’ancien CCAS à Chiconi.

– De 8h à 15h30 : Du 25 mars au 9 avril 2024, la Ville de Mamoudzou organise la Foire du Ramadan. Venez découvrir les exposants et profitez des nombreux produits divers et variés. Rendez-vous : Parc Amina Oili à Tsoundzou ; Place du perchoir à Cavani ; Rue du commerce à Mamoudzou ; Parc SPPM à Kawéni

– De 8h à 15h30 : Les Ambitieux de Mayotte vous convient à la foire commerciale du Ramadan à la MJC de Combani. Du 30 Mars au 01 Avril, de 08h à 15h30.

Vous y trouverez une variété incroyable de produits allant de l’artisanat et de l’agriculture aux décorations d’intérieur, en passant par les linges de maison, le henné, la mode, les accessoires et bijoux, ainsi que de délicieuses spécialités gastronomiques.

– De 8h à 16h : Durant le mois de ramadan, retrouvez le marché paysan de la Ville de Mamoudzou sur le parvis de la MJC de Mamoudzou, tous les mercredis et samedis de 8h à 16h jusqu’au 10 avril 2024.

– A partir de 10h : OPÉRATION MATÉMBÉZI YA OUNAFASSI « sorties tranquilles ».

Ci-contre la planification pour le week-end.Pour les randonnées, suite à plusieurs incidents : Équipez-vous correctement (chaussures de marche, chapeau, casquette, eau) et prévoyez un équipement pour porter les enfants en bas âge. En cas de météo défavorable (fortes pluies, orages, vent fort) ou d’absence de participants, ces opérations sont susceptibles d’être annulées.

– A partir de 18h : FULL ELEKTRO

Atomix est heureux de vous annoncer la Full Elektro qui aura lieu le 30 Mars 2024 sur le domaine agricole d’Agrimay situé sur les hauteurs de Kahani. Les festivités commenceront dès 18h et nous espérons vous voir arriver le plus tôt possible pour profiter pleinement de ce site magnifique. Tous le Krew vous prépare une soirée aux petits oignons avec au programme : Concerts, Live set et Djs set avec des invités surprises. Bar et restauration sur place – Camping sur place. PAF : 20 euros en prévente / 25 euros sur Place

– A partir de 20h : Soirée Afro latino Salsa Bachata Kizomba

Restaurant chez Cousin. Gratuit, entrée libre

– A partir de 20h : Lascap Bar (Plage de Mbouini)

DEMO en Live, suivi d’une session Jam! Bar et restauration sur place (pensez à réserver pour les menus, c’est mieux !). Possibilité de camper sur la plage. PAF : 5€

Informations et réservation : 0639 29 08 64

Les programmes ciné du week-end à l’Alpa Joe

Samedi 30 mars à 10h : Kung Fu Panda 4

13h : Le Dernier Jaguar

15h : Madame Web

20h : Dune : Deuxième Partie

Dimanche 31 mars à 10h : Kung Fu Panda 4

13h : Bob Marley : One Love

15h : Une vie

20h : Le Dernier Jaguar

Les programmes ciné du week-end au pôle culturel de Chirongui

Samedi 30 mars à 11h : Kung Fu Panda 4

14h : Dune : Deuxième Partie

17h : Bob Marley : One Love (VO)

20h : Daaaaaali

Dimanche 31 mars à 11h : Les fées sorcières

14h : Kung Fu Panda 4

17h : Dune, deuxième partie (VO)

20h : La jeune fille et les paysans (VO)

Lundi 1er avril

– A partir de 9h30 : Participez à la « Grande dictée du sport » à l’Université de Mayotte. Ouvert à tout public dès l’âge de 10 ans et gratuit, tentez votre chance et qualifiez-vous pour la grande finale nationale à Paris, prévue le 27 avril 2024 !

Inscription obligatoire