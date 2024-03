Le sénateur Saïd Omar Oili salue les propos du Préfet de la Réunion Jérôme Filippini

Dans un communiqué de presse le sénateur de Mayotte, Saïd Omar Oili, déplore que les deux députés réunionnais Jean-Hugues Ratenon et Perceval Gaillard, dans le cadre d’une rencontre avec le préfet de La Réunion, ont réitéré les propos imputant à la communauté mahoraise la responsabilité de la dégradation de la sécurité des biens et des personnes dans l’île Bourbon, mettant ainsi en cause la communauté mahoraise, notamment dans la presse le 21 mars dernier.

« Ce même jour, j’ai adressé un courrier à la Présidente du groupe LFI à l’Assemblée nationale, Mathilde Panot, dans lequel lui ai demandé si elle approuvait les propos de ces deux députés, puisqu’ils sont de nature à attiser les tensions entre les communautés de l’océan Indien et vont à l’encontre des valeurs de lutte contre les discriminations de son groupe politique. A ce jour, je n’ai reçu aucune réponse », explique-t-il

Néanmoins, il a apprécié les propos du maire de la commune de Saint-Benoît et du Président du Conseil Départemental de la Réunion, à la suite des incidents dans la commune (de Saint-Benoît) le weekend dernier. « Loin des stigmatisations de la communauté mahoraise, ils ont appelé au dialogue et à la concertation avec les habitants du quartier de Bras-Fusil. De surcroît, je salue les propos dans les médias du Préfet de la Réunion, Jérôme Filippini, appelant à ne pas faire une généralisation hâtive, à ne pas en faire un problème de communauté et en rappelant que Mayotte c’est la France ».