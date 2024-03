Grève des taximen de Petite-Terre suspendue jusqu’à vendredi

Suite aux négociations qui ont eu lieu ce mercredi 27 mars au matin entre les taximen grévistes de Petite-Terre et les agents du conseil départemental, la grève est suspendue jusqu’à ce vendredi 29 mars. C’est en effet à cette date que le conseil départemental proposera aux taximen de Petite-Terre une solution répondant à leurs attentes. Pour l’instant, on ne connaît pas encore les détails de cette proposition. Les taximen non plus d’ailleurs. Ce sera pourtant elle qui conditionnera la reprise éventuelle de la grève et des opérations escargot sur Petite-Terre.