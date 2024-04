Sexisme : zéro tolérance pour les violences 

Le service de lutte contre les violences sexuelles et sexistes dans le milieu sportif de l’association Profession Sport & Loisirs Mayotte, ainsi que ses partenaires financiers ont organisé une conférence sur les violences sexistes et sexuelles dans le milieu sportif.

Pour ouvrir cette conférence, un documentaire nommé « Suite » a été diffusé à tout l’hémicycle Younoussa Bamana. En 2018, l’athlète de demi-fond, Emma Oudiou, avait déposé une plainte contre un de ses entraîneurs pour agression sexuelle. Mais en 2020, l’affaire avait été classée sans suite. Afin de bousculer les consciences dans le milieu du sport, Emma Oudiou a recueilli pendant plusieurs mois, la parole de cinq athlètes, âgées de 20 à 34 ans, de différentes disciplines sportives, avec comme point commun celui d’avoir été victimes de violences sexistes et sexuelles.

Après avoir dressé un bilan des activités de lutte contre ces violences depuis 2021, le Conseiller Technique Départemental pour la Fédération Française de Football à Mayotte, Maxime Lemius, a insisté sur l’importance de la parole des victimes : « Aujourd’hui, les langues se délient. Le sport collectif permet la mixité, où les hommes et les femmes vont partager une même activité, des mêmes lieux (…) tout cela est positif car cela créé un vivre-ensemble grâce au sport, mais cela nous invite aussi à être encore plus vigilants (ndlr: face aux violences). »

Dans un contexte généralisé de violences, l’association Profession Sport & Loisirs Mayotte et ses partenaires souhaitent d’autant plus maintenir leurs activités de sensibilisation et de prévention face aux violences sexistes et sexuelles.

Comme l’avait déclaré Malika Bouti, conseillère familiale et conjugale au conseil départemental, si accompagner des victimes de violence est au coeur de sa pratique, les violences qui bousculent le territoire ajoutent du poids à un quotidien parfois déjà lourd : « C’est une addition très lourde à supporter pour les patients et notamment les femmes. Elles ont déjà des violences dans leur histoire et il y a ces violences qui traversent leurs journées. »

Pour Mélanie Evain, chargée de mission et formatrice adjointe sur la lutte contre les violences sexuelles et sexistes dans le milieu sportif au sein de l’association Profession Sport & Loisirs Mayotte, cette conférence a pour objectif de rappeler l’importance de la parole pour les victimes de violences : « Après chaque intervention, on a régulièrement des échanges, une libération de la parole de certaines victimes qui se refusaient encore à parler (…) Il est important que la honte change de camp. » En cas de violences sexistes et sexuelles, la chargée de mission a précisé que les victimes étaient prioritairement orientées vers l’association pour la condition féminine et aide aux victimes (ACFAV) de Mayotte.

Mathilde Hangard