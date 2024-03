Plusieurs interpellations faites par la police ces derniers jours

Le 20 mars 2024 à 22H10, un équipage de la brigade nautique interceptait au large d’Acoua, un kwassa avec 28 passagers Africains venus de Somalie, du Congo et du Burundi. Quelques instants plus tard, un second kwassa avec 31 passagers Africains (Somalie, Congo, Rwanda) qui naviguait en direction des côtes Mahoraises était stoppé à son tour.

Les deux passeurs d’origine comorienne surpris en train d’acheminer par voie de mer 59 passagers africains ont été condamnés respectivement à 15 mois et 6 mois de prison ferme.

Le 20 mars également, la police a interpellé un marchand de sommeil hébergeant une vingtaine de familles sur une parcelle de terrain appartenant au Conseil départemental.