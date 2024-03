L’agenda loisirs du week-end : Les marchés du Ramadan, une visite de la mosquée de Tsingoni, de la rando, une soirée afro-latino, un spectacle et du cinéma

Vendredi 22 mars

– Cinéma Alpa Joe – 20h : Karaoké

Samedi 23 mars

– De 7h à 20h : Découvrez le Marché de Ramadan de Bouéni !

La commune de Bouéni est heureuse de vous annoncer la tenue de son Marché de Ramadan du 22 mars au 10 avril, à la place Publique de Majimaeouni. De 7h à 20h, venez explorer une variété de stands tenus par nos artisans, agriculteurs et commerçants locaux. Du textile aux fruits et légumes de saison, l’artisanat local, venez soutenir nos producteurs.

– De 8h à 16h : Durant le mois de ramadan, retrouvez le marché paysan de la Ville de Mamoudzou sur le parvis de la MJC de Mamoudzou, tous les mercredis et samedis de 8h à 16h jusqu’au 10 avril 2024.

– De 8h à 15h : Le marché ramadan des producteurs est de retour. Tous les samedis du mois de ramadan, nos agriculteurs locaux vous accueillent au parc en face de l’ancien CCAS à Chiconi.

– De 8h à 10h : Semaine des métiers du Tourisme à la mosquée de Tsingoni

Vous êtes collégien, lycéen, étudiant ou demandeur d’emploi ? Vous rêvez d’exercer dans le secteur du tourisme et souhaitez en découvrir les multiples opportunités ? Découvrez le métier passionnant de guide patrimoine en prenant part à une visite guidée de la plus vieille mosquée de France, inscrite aux monuments historiques.

– A partir de 10h : OPÉRATION MATÉMBÉZI YA OUNAFASSI « sorties tranquilles ».

Ci-contre la planification pour le week-end. Pour les randonnées, suite à plusieurs incidents : Équipez-vous correctement (chaussures de marche, chapeau, casquette, eau) et prévoyez un équipement pour porter les enfants en bas âge. En cas de météo défavorable (fortes pluies, orages, vent fort) ou d’absence de participants, ces opérations sont susceptibles d’être annulées.

– A partir de 18h30 : Spéciale soirée KSB

Au programme : 18h 30 : Ouverture des portes / 19h – 20h cours de kizomba inter avancé ou initiation Tarraxo Sofia et Art – DJ ART et DJ MC / 20h – Minuit : Soirée Kizomba – Salsa – Bachata. Lieu : CHEZ COUSIN (rd-pt Baobab, 97600 Mamoudzou). Tarif : 5€ en espèces, pas CB

– 19h30 : Elles avant nous– Compagnie Grenier Neuf au Pôle culturel de Chirongui

En 2021, 2022 et 2023, nous avons fait plusieurs séjours de recherche à Mayotte au cours desquels nous avons interviewé des femmes de tous âges et animé des ateliers de pratiques théâtrales. Nous nous sommes intéressées à la façon dont se définissent et s’inventent les jeunes femmes de Mayotte, marquée par l’histoire des chefferies animistes médiévales importées de l’Afrique australe, par l’implantation de l’Islam et des sultanats depuis le XVème siècle, l’appartenance à l’archipel des Comores, les liens avec Madagascar, la colonisation française, le choix des Mahorais.es de rester français et la revendication du statut de département, jusqu’à l’arrivée d’internet et d’une forme de globalisation mondiale.

Comment ces jeunes femmes, au carrefour d’identités multiples et à l’aube de choix existentiels, conjuguent leurs appartenances, rêvent de dessiner leur trajectoire, imaginent prendre place dans la société.

Il s’agissait pour nous de faire un pas de côté, un détour géographique par Mayotte pour aborder les questions de diversité et d’appartenance au sein de l’identité nationale de manière moins frontale qu’en parlant de ce que les médias ont coutume d’appeler « l’islam des cités ».

Comment ces françaises de la périphérie s’envisagent comme mahoraises, africaines, citoyennes françaises, et comme femmes libres ? Comment leurs rêves et leurs récits éclairent ceux des jeunes de métropole ?

Leyla Claire Rabih – metteuse en scène, et Morgane Paoli, collaboratrice artistique

Lien de réservation

Les programmes ciné du week-end à l’Alpa Joe

Samedi 23 mars à 10h : Le Royaume des abysses

13h : Madame Web

15h30 : Bob Marley : One Love

20h : Dune : Deuxième Partie

Dimanche 24 mars à 10h : Chien et Chat

13h : Madame Web

15h30 : Dune : Deuxième Partie

20h : Une vie

