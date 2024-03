Le paquebot « The World » à Mayotte pour deux jours d’escale

Alors que se tient actuellement la semaine des métiers du tourisme à Mayotte, l’AaDTM nous annonce l’arrivée d’un bateau de croisière dans le lagon, le « The Word ». Ce paquebot de luxe de prés de 197 m de long est singulier à plus d’un titre. Tout d’abord, ses passagers en sont copropriétaires et résidents, il offre des prestations 5 étoiles avec 160 appartements spacieux, allant de 30m² à plus de 200 m².

Ensuite, les propriétaires résidents définissent les destinations de leur tour du monde collectivement. Le bateau fait des escales d’une à plusieurs nuitées dans chaque destination, un choix permettant aux croisiéristes d’avoir plus de temps pour visiter les destinations sélectionnées. Ce qui contraste avec la durée habituelle d’escale des paquebots à Mayotte qui est d’une journée. Les parcours sont fixés trois ans à l’avance par vote communautaire.

Le bateau a commencé son expédition le 15 janvier 2024 à travers l’Antarctique, la Géorgie du Sud et les îles Malouines, puis il a visité l’Amérique du Sud, l’Afrique du Sud et le Mozambique. Prochaine étape, Mayotte d’où il partira pour Grande Comore.

Enfin, lorsqu’il a été lancé en 2002, le « The World » était le plus grand yacht résidentiel privé au monde.

A son bord 286 membres d’équipage pour 95 passagers en majorité Américains (58%), aux côtés de Canadiens (14%) et d’Australiens (7%).

L’équipe de l’Agence Départementale d’attractivité de Mayotte (AaDTM), renforcée par des agents des offices de tourisme intercommunaux, assurera l’accueil des passagers à leur débarquement et tiendra un point d’information touristique à leur intention.

L’agence réceptive Baobab Tours a d’ores et déjà confirmé des réservations d’excursion pour des passagers qui pourront ainsi pleinement profiter de leur escale à Mayotte avec un circuit guidé. La coopérative Taxi Vanille sera mobilisée et offrira ses services aux passagers souhaitant visiter le territoire de façon individuelle.

Les prochaines escales de la saison sont prévues le 18 avril, le 1er mai et le 25 mai 2024.