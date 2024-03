Le Préfet annonce la détection d’un premier cas de choléra à Mayotte

Ce lundi, ce que les autorités préfectorales et sanitaires craignaient s’est malheureusement produit. Suite à une épidémie de choléra en Union des Comores, un premier cas de choléra a été détecté à Mayotte.

La personne concernée était en provenance d’Anjouan et s’est rendue à Mayotte, en kwassa en passant par le nord de l’île.

D’après les premiers éléments d’investigation, cette femme aurait développé rapidement des symptômes évocateurs du choléra (des diarrhées et des vomissements) et se serait isolée à son domicile à Passamaïnty avant d’appeler le centre 15.

Grâce à ces réflexes efficaces et réactifs, en s’isolant dès la survenue de symptômes et en contactant le centre 15, cette personne a pu être prise en charge rapidement par les services de secours, isolée dans une chambre dédiée au Centre hospitalier de Mayotte et traitée.

D’après le CHM, la personne montrerait déjà des premiers signes de guérison progressive.

Notre rédaction publiera des éléments plus approfondis sur cette alerte ultérieurement.