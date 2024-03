Le front de mer de Mamoudzou fait discorde

Suite à une première consultation du 26 décembre 2023 au 26 janvier 2024 au sujet de l’aménagement du front de mer de Mamoudzou, les habitants de Mayotte ont pu participer à une enquête en ligne, permettant d’identifier les perceptions de la population à l’égard de ce lieu et leurs attentes pour le réaménager.

La réunion a été ouverte par Hamidani Magoma, 2ème adjoint au maire de Mamoudzou, responsable des projets structurants de la ville : « Dès qu’un projet prend forme, on sollicite toujours la population. Pour aboutir, il faut associer tout le monde dès le départ (…) Toutes les questions sont permises. Le but est d’être très transparents avec vous. »

C’est une agence d’architecture et d’urbanisme de La Réunion, VE2A, qui a finalement été mandatée pour proposer à la Ville de Mamoudzou des scénarios d’aménagement du front de mer de Mamoudzou. Amélie Hoarau, urbaniste au sein de VE2A, a ainsi présenté deux scénarios construits grâce aux conclusions de l’enquête en ligne.

Deux scénarios, un végétal et un urbain, pour réaménager le front de mer

Le scénario 1 proposé permettrait de « permettre un aménagement végétal du front de mer, en rentrant le littoral afin d’améliorer le confort thermique des usagers de cet espace et « isoler » les piétons de la route nationale et du CARIBUS pour plus de calme, explique Amélie Hoarau. Ce scénario aurait pour objectif de créer un « itinéraire horizontal » menant d’une placette commerciale à un belvédère en passant par une placette destinée à des activités de restauration plus en vertical, permettant ainsi de relier la ville haute grâce à un système de passerelles. Dans ce cas de figure, l’actuel accès à la plage sur le front de mer à côté de la pointe Mahabou ne serait plus accessible.

Dans le scénario 2, l’objectif a été de réaliser « une continuité avec la partie Nord de la ville de Mamoudzou pour créer un boulevard urbain tout au long du front de mer. »

Dans ces deux espaces imaginés, pour prendre la barge, il faudra se rendre au même endroit que pour prendre l’amphidrome, où sera créé un pôle d’échange multimodal, avec des taxis et des transports en commun.

400 participants à l’enquête préalable

Ces deux scénarios ont pu être imaginés grâce à la participation de 400 habitants, qui ont répondu à l’enquête en ligne ou par format papier. De nombreux acteurs institutionnels, politiques, économiques, éducatifs et d’autres habitants ont ainsi donné leurs avis et leurs ambitions pour ce front de mer : « On a confronté tous ces résultats pour réaliser deux scénarios d’aménagement du front de mer de Mamoudzou, pour qu’ils correspondent au mieux aux attentes de chacun » a déclaré Amélie Hoarau.

Ce projet qui s’étendrait de la pointe Mahabou jusqu’à la gare maritime de Mamoudzou, a un intérêt majeur, défendu par l’urbanisme de VE2A, en ce « qu’il intéresse l’ensemble des habitants de Mayotte, une population de tout âge, de toute catégorie sociale, sans distinction aucune. »

Le front de mer de Mamoudzou, « une vraie identité mahoraise »

Pour Ambdilwahedou Soumaila, le maire de Mamoudzou, ce front de mer est « une vraie identité mahoraise ». En effet, d’après cette enquête, 93% des participants ont estimé avoir un intérêt à se rendre sur le front de mer. Les habitants considèrent en premier usage que le front de mer est d’abord un « lieu de passage » entre Grande-Terre et Petite-Terre, mais aussi un lieu pour se restaurer, aller au marché couvert et participer à des activités nautiques.

Pourtant, 330 participants sur les 400 ayant participé à cette enquête ont estimé « qu’actuellement le front de mer de Mamoudzou n’est pas adapté » à leurs besoins et qu’ils ne sont pas satisfaits des équipements et des services proposés. De nombreuses personnes ont déclaré que le front de mer était « abandonné », « pas convivial », « sans identité » alors qu’il offre une vue imprenable sur le lagon et qu’il offre un potentiel touristique très fort, ont déclaré d’autres participants.

Les mahorais veulent un front de mer sécurisé et propre

Dans le contexte que nous connaissons, une thématique est revenue de façon très présente dans les conclusions de l’enquête préalable : la question de la sécurité et de la salubrité publique de cet espace. Dans le public, une habitante a déclaré : « Le port de Mamoudzou est vraiment sale, la route du parking est pleine de trous, il sent mauvais, les gens fument, il y a des drogués dehors, alors qu’on a besoin d’aller à cet endroit pour sortir, pour prendre la barge ou aller en sortie bateau. »

Des objections nombreuses pour ces deux scénarios

Alors que Hamidani Magoma a donné la parole au public, les objections ont été nombreuses à l’égard de ces deux scénarios d’aménagement.

Un opérateur nautique du front de mer a estimé que la nécessité d’avoir des places de parking pour les professionnels de la mer et les restaurateurs avaient été omis dans ces deux projets d’aménagement : « Comment voulez-vous que l’on travaille ? Actuellement ce sont les restaurateurs et les opérateurs nautiques qui font vivre le front de mer de Mamoudzou (…) sans nous, le front de mer serait mort ».

D’autres commentaires en ce sens ont été formulés. Les mahorais ont bien conscience que pour profiter de balade à pied sur le front de mer, encore faut-il pouvoir se garer. Or ces deux projets ont peu ou mal intégré la dimension du stationnement. Un architecte de Mayotte propose « de remblayer toute la partie de boue et de pneus que l’on voit à marée basse pour créer un parking souterrain, capable d’accueillir des centaines de voitures et garder les piétons en surface »

Pour un professionnel de la mer, « ces deux scénarios ne sont pas viables à cause des grandes marées car il n’y a pas de digues (…) ces deux scénarios n’intègrent pas le risque de tempête ou de cyclone (…) au moindre gros coup de vent, tout va s’écrouler, l’eau va passer au-dessus des passerelles, la ville va être inondée, les commerces détruits, il faut des digues » a-t-il déclaré haut et fort.

Mais alors que les commentaires fusaient et que les représentants de la Ville tentaient de recueillir ces points de vue, ces représentants ont souhaité suspendre la réunion en déclarant que « l’heure de la prière était dépassé » et qu’ils n’avaient « plus de temps pour répondre aux questions ». « Arrêter la réunion pour la prière alors qu’on s’est absentés de notre travail pour cette réunion importante, c’est vraiment pas professionnel, peu importe ce qu’on leur dit en plus, leurs choix sont déjà faits (…) A la prochaine réunion, je ne viendrai pas « , a regretté une restauratrice.

En partant plusieurs habitants ont dit leur regret de voir un projet de cette ampleur coordonné par des architectes réunionnais, et non par des architectes mahorais.

Mais le 2ème adjoint du maire s’est montré rassurant à l’égard des habitants : « Depuis 1991, les réflexions sur le réaménagement de ce front de mer se succèdent. Nous avons pris en note vos remarques, rien n’est décidé, ni figé, un troisième tour permettra d’affiner ces deux scénarios grâce aux remarques du public et de les faire choisir pour l’un ou l’autre. »

La mairie de Mamoudzou aurait intérêt à se rapprocher davantage des restaurateurs, des opérateurs nautiques, des architectes locaux et des spécialistes des aléas naturels pour construire un front de mer adapté aux besoins de la population, vivant et résilient. Actuellement si le front de mer est aujourd’hui très utilisé et animé c’est surtout grâce aux restaurateurs et aux opérateurs nautiques, qui font vivre ce lieu, sans qui, cet endroit ne serait qu’une zone pour des passagers de la nuit…

Mathilde Hangard