L’agenda loisirs du week-end : Le retour des marchés paysans, de la rando, du théâtre et du cinéma

Vendredi 15 mars

– Cinéma Alpa Joe – 20h : Chien et Chat

– Pôle culturel de Chirongui – 20h : Zone d’intérêt (VO)

Samedi 16 mars

– De 8h à 16h : Durant le mois de ramadan, retrouvez le marché paysan de la Ville de Mamoudzou sur le parvis de la MJC de Mamoudzou, tous les mercredis et samedis de 8h à 16h jusqu’au 10 avril 2024.

– De 8h à 15h : Le marché ramadan des producteurs est de retour. Tous les samedis du mois de ramadan, nos agriculteurs locaux vous accueillent au parc en face de l’ancien CCAS à Chiconi.

– De 8h à 13h : Venez célébrer l’artisanat et les saveurs locales au Marché d’Hajangoua. À ne pas manquer : Une palette de bijoux artisanaux par @LadoFactory – des pièces uniques qui captent l’essence de l’art et du design ; Les produits agricoles les plus frais, directement des champs à votre table ; Textiles et créations faites à la main pour ajouter une touche spéciale à votre garde-robe. Démonstrations d’artisanat, où habileté et créativité se rencontrent.

Rejoignez-nous pour une journée remplie de découvertes, de rencontres et de partage. C’est une opportunité parfaite pour soutenir les producteurs et artisans locaux !

– A partir de 10h : OPÉRATION MATÉMBÉZI YA OUNAFASSI « sorties tranquilles ». Ci-contre la planification pour le week-end. Pour les randonnées, suite à plusieurs incidents : Équipez-vous correctement (chaussures de marche, chapeau, casquette, eau) et prévoyez un équipement pour porter les enfants en bas âge. En cas de météo défavorable (fortes pluies, orages, vent fort) ou d’absence de participants, ces opérations sont susceptibles d’être annulées.

– A partir de 10h30 : L’équipe du Pôle Culturel et de la médiathèque de Chirongui vous invite à venir découvrir le spectacle « Mé ousa soulié Jules la pasé don? » théâtre/musique de la compagnie Nektar, à la médiathèque de Chirongui, spectacle famille (dès 6 mois) – ouvert à tous.

« Et si la découverte du monde était avant tout celle de notre univers quotidien ? Cette lecture musicale invite les tout petits à suivre les pas de Jules à la recherche de sa chaussure perdue. Cécile Hoarau et le musicien Richard Juvésy se sont associés pour proposer aux tout petits (de la naissance à l’âge de six ans), une lecture musicale du livre bilingue « Mais où est donc passée la chaussure de Jules ? Mé ousa soulié Jules la pasé don ? », ouvrage écrit par Cécile Hoarau et illustré par Odile Sauve, lauréat en 2018 du concours « Premières Pages ». Un moment de partage et de douceur, à vivre en famille.

Vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site internet du Pôle Culturel ; la page Facebook / instagram : « Pôle Culturel de Chirongui » ; ou directement sur place au Pôle Culturel de Chirongui sur nos horaires d’ouverture.

– De 10h30 à midi : Le Centre Social clôture les ateliers numériques et informatiques ce samedi à la MJC de Bambo-Ouest. Après trois années d’engagement pour démocratiser l’utilisation de l’ordinateur et du numérique, nous sommes fiers de vous inviter à notre événement de restitution ! Les ateliers étaient bien plus que des sessions d’apprentissage. Ils étaient des terrains de jeu, des espaces de création où nos participants ont réalisé des affiches, des romans photos, maîtrisé le traitement de texte, et bien plus encore.

Cette année, le projet phare était la création d’une carte interactive mettant en valeur la commune de Bouéni, riche en histoires et en images captivantes.

Les programmes ciné du week-end à l’Alpa Joe

Samedi 16 mars à 10h : Le Royaume des abysses

13h : Bob Marley : One Love

16h : Dune : Deuxième Partie

19h : Madame Web

Dimanche 17 mars à 10h : Le Royaume des abysses

13h : Chien et Chat

16h : Madame Web

19h : Dune : Deuxième Partie

Les programmes ciné du week-end au pôle culturel de Chirongui

Samedi 16 mars à 11h : Léo, la fabuleuse histoire…

14h : Le royaume des Abysses – 3D

17h : Pauvres Créatures VF

20h : Dune : Deuxième Partie (VF)

Dimanche 17 mars à 11h : Léo, la fabuleuse histoire…

14h : Dune, deuxième partie (VO)

17h : Zone d’intérêt VF

20h : Scrapper (VO)

