Éducation : Des élèves mahorais au cœur de la prestigieuse école de Sciences Po

Arrivés à Paris dimanche soir, les dix élèves accompagnés par deux professeurs du lycée des Lumières de Kawéni n’ont pas chômé depuis le début de la semaine. En effet, lundi matin ils ont tout d’abord découvert la capitale à travers une balade sur la Seine en bateau-mouche. L’après-midi était réservé à une visite culturelle au musée du Louvre où ils ont déambulé pendant plusieurs heures et ont notamment pu découvrir les Arts islamiques.

La découverte du palais Bourbon

La journée de mardi était consacrée à des visites plus dans la thématique de leur formation. « Mardi matin nous sommes allés à l’école de Sciences Po où nous avons pu découvrir cet établissement et rencontrer le responsable de la chaire Outre-mer de Sciences Po », raconte Alix Jeu, professeure de lettres au lycée des Lumières et responsable de « l’atelier Sciences Po » au sein de l’établissement de Kawéni. L’après-midi les élèves et leurs professeurs se sont rendus dans l’un des principaux lieux de pouvoir de la République française : l’Assemblée nationale, où ils ont pu assister aux « questions au Gouvernement ». « Pour certains élèves ce fut l’expérience d’une vie et ils ont apprécié d’être au cœur du pouvoir », fait savoir leur professeure. A la suite de cette séance des questions, le député de Mayotte, Mansour Kamardine, leur a fait visiter le palais Bourbon.

Nicole Belloubet annonce aux élèves une probable visite à Mayotte

Mercredi, élèves et professeurs ont été reçus par Faridy Attoumane à la Délégation de Mayotte à Paris où ils ont rencontré la députée Estelle Youssouffa, ainsi que les deux sénateurs du 101e département français, Thani Mohamed-Soilihi, Said-Omar Oili et la conseillère départementale Hélène Pollozec. « Nous avons discuté avec eux, notamment de politique, pendant environ 2-3 heures », souligne Alix Jeu. Dans un premier temps le délégué a présenté à ces futurs étudiants les missions de la Délégation de Mayotte à Paris. Ils ont ainsi pu échanger sur des thématiques cruciales telles que le rôle des collectivités territoriales, les missions législatives des parlementaires, le développement de notre île.

Les élèves sont ensuite allés au siège de l’AFD (Agence française de développement) où ils ont pu se rendre compte des enjeux concernant les politiques de développement et faire par la même occasion un focus géopolitique sur Mayotte. La journée s’est poursuivie dans le bureau de la ministre de l’Éducation nationale, Nicole Belloubet, avec qui les élèves et les professeurs ont pu échanger plusieurs minutes. « Nous lui avons parlé des problématiques à Mayotte… Et nous en avons aussi profité pour l’inviter à venir nous rendre visite, indique Alix Jeu. Elle nous a répondu qu’elle essaierait de venir avant le mois de juillet à un moment où elle puisse être audible… ».

Un débat sur la problématique de l’eau au sein de Sciences Po

Hier, la journée était consacrée quasi exclusivement à Sciences Po. « Nous avons été reçus le matin par la directrice déléguée à l’égalité des chances et par la directrice des admissions qui a donné de précieux conseils à nos élèves… L’après-midi ils se sont entrainés au travers d’un débat, qu’ils avaient préparé en amont en classe, ayant pour thème : L’eau, comme ressource, doit-elle être gérée au niveau mondial ?

« A Mayotte, territoire ultra-marin, nous avons vécu une crise de l’accès à la ressource en eau dramatique, bloquant des services publics essentiels tels que l’école. Cette crise nous a semblé une illustration de ce que peut devenir la crise de l’eau au niveau mondial. Elle a provoqué une prise de conscience : la fin de l’abondance et la nécessité de mieux gérer cette ressource, explique la professeure de lettres. Ce fut ainsi l’occasion de sensibiliser élèves, intervenants et enseignants sur la problématique de l’eau ».

Aujourd’hui, vendredi, les élèves ont rendez-vous à au palais de l’Élysée afin de rencontrer et de discuter avec le conseiller Outre-mer du président de la République avant de se diriger vers l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle pour prendre un vol retour direction Mayotte où ils atterriront samedi matin.

