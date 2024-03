6 élèves du collège de Passamaïnty qualifiés pour les championnats de France de CROSS

C’est non pas sans fierté que le collège de Passamaïnty a annoncé que des élèves de son établissement étaient qualifiés pour participer aux championnats de France UNSS de CROSS 2024.

Ces élèves particulièrement doués pour l’athlétisme sont au nombre de six. Il s’agit de : Anima ADAM ABDOU (511), Tawafika RAKOTOJOEL (510), Samna SAID OMAR (510), Mouendhui AHAMADI (510), Nizar NIASSE MAHAMOUD (510) et Nidhoimi ABDILLAH MARI (511).

Pour les non-initiés de la pratique, les championnats de France UNSS de CROSS sont une compétition nationale d’athlétisme. Le cross ou cross-country est une discipline de l’athlétisme, qui consistent à pratiquer une course d’endurance en pleine nature. Les distances de ces épreuves peuvent aller de quatre jusqu’à douze kilomètres de course, en fonction de l’âge des participants et du niveau de la compétition.

Pour participer à ces championnats de France et tenter de décrocher une place sur le podium final, les six élèves qualifiés du collège de Passamaïnty partiront samedi 16 mars au matin de Mayotte en direction la capitale parisienne et reviendront vendredi 22 mars.

Le public et leurs supporters sont vivement encouragés à aller les supporter à l’aéroport Marcel Henry de Pamandzi, samedi 16 mars entre 8h et 8h30 avant leur départ vers la métropole. Les élèves seront encadrés et soutenus par leur professeur d’éducation physique et sportive du collège de Passamaïnty, responsable de la section sportive athlétisme, Michel Latour.

Bonne chance à eux !