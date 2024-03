LADOM finance désormais 100% des billets des étudiants

L’aide au voyage pour les études supérieures passe à 100 %. Dorénavant tous les étudiants ultramarins (DROM-COM) éligibles au Passeport pour la Mobilité des Etudes (PME) bénéficieront d’une prise en charge intégrale de leur trajet aller-retour pour se rendre sur leur lieu d’études. Le Passeport pour la mobilité des études [PME] est une aide de l’Etat au transport sur demande de l’étudiant entre sa collectivité de résidence vers la métropole, vers une autre collectivité d’outre-mer ou vers un pays de l’Union Européenne.

Jusqu’à présent, seuls les étudiants boursiers bénéficiaient d’une prise en charge totale, elle était proportionnelle pour les autres. Désormais, tous les bacheliers poursuivant leurs études supérieures en mobilité, en raison de la saturation ou de l’inexistence des études visées, pourront en bénéficier.

Cette aide est malgré tout accessible sous conditions de ressources, et prendra la forme du financement à 100% d’un billet d’avion A/R par an, en classe économique, pendant toute la durée des études. Avant cette nouvelle décision de l’Etat, les étudiants, éligibles au PME, mais non boursiers, bénéficiaient d’une prise en charge à hauteur de 50 %.

Par ailleurs, à compter de la rentrée universitaire 2024/2025, l’âge maximum pour bénéficier du dispositif PME passe à 28 ans, contre 26 ans. « En 2023, + de 10.000 étudiants originaires des DROM-COM ont eu accès à ce dispositif ». Pour en bénéficier, les étudiants doivent se connecter sur ladom.fr.

Une avancée pour les étudiants qui se rajoute à la bonne surprise de novembre dernier. Pour les vacances de Noël 2023, un billet d’avion aller-retour supplémentaire était pris en charge pour les étudiants bacheliers en 2023 et ayant déjà bénéficié d’un PME pour la rentrée 2023/2024. Il s’agissait de de rompre l’isolement des étudiants pendant les fêtes.