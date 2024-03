Décollage en vue pour la compagnie aérienne Fly-Li Mayotte

Des kilos d’oignons sur un tapis volant. Ce n’est qu’un rêve en cette période de pénurie de ce bulbe savoureux, mais qui pourrait devenir réalité dans un mois, nous assure Ali Omar, 3ème vice-président du conseil départemental chargé notamment des Transports.

L’annonce de l’arrivée de la compagnie croate ETF Airways dans le ciel régional ne date pas d’aujourd’hui. Cela fait même deux ans que les dirigeants de la compagnie en parlent, par la création d’une filiale Fly-Li sur La Réunion-Mayotte et de Fly-Wi en Martinique. Cette fois c’est la bonne, estime Ali Omar, « cela fait un an et demi que nous travaillons sur ce dossier ».

Fly-Li Mayotte a été créée pour un ancrage local, et devrait faire parler d’elle dans les semaines à venir, assure-t-il, « le blocage de l’île a retardé son lancement, qui était prévu en mars. » Le mois d’avril est avancé pour les premiers vols à la fois en fret, à la fois en passagers, « nous visons des dessertes réunionnaises et malgaches ». Uniquement des vols régionaux donc. Pourquoi dans ce cas ne pas avoir contractualisé avec Ewa Air, filiale d’Air Austral dans laquelle les mahorais possèdent 47,5% du capital via la CCIM et le groupe Issoufali ? « Parce que tout d’abord Ewa ne fait pas de fret aérien, et ensuite, nous leur avons proposé un rachat de parts pour devenir majoritaire, mais Air Austral a refusé. Donc, nous sommes allés voir ailleurs. »

Et ailleurs, ce n’était pas non plus du côté de Zena Air des frères Novou dont les élus estiment le projet toujours en cours d’avancement.

Un partenariat public-privé à finaliser

Les conseillers départementaux ont donc décidé de sa Pacser avec ETF Airways pour créer Fly-Li Mayotte. « Nous aurions 52% des parts grâce à un investissement public-privé », indique le 3ème VP. Si la Chambre de Commerce et d’Industrie de Mayotte (CCIM) pourrait remettre au pot, rien ne semble pour autant encore finalisé notamment parmi les partenaires publics en plus du CD. Des intercommunalités pourraient se positionner. « Des discussions sont en cours », commente-t-il prudent. Mais selon lui, pas de nature à entraver un début de rotation des avions en avril, « puisqu’ils ont déjà leur CTA », le certificat de transporteur aérien, agrément délivré à une compagnie aérienne afin de pouvoir réaliser des opérations de transport commercial. Attendons donc de voir.

On sait déjà que les deux appareils assurant le transport de passagers sont des SAAB-2000, « ils peuvent embarquer jusqu’à 60 personnes, ils assureront des rotations avec La Réunion, avec Madagascar et avec Moroni. » Pour le cargo, ce sera un SAAB 340B d’une capacité d’emport de plus de 3 tonnes de fret, « avec des dessertes sur Madagascar et Moroni, nous devrions pouvoir bénéficier d’un apport de produits régionaux ».

La compagnie Fly-Li Mayotte aura son siège sur le territoire, se félicite l’élu. Restons optimistes donc, le sigle de la compagnie mère, ETF Airways signifiant « Enjoy the Flight », « appréciez le vol ».

Anne Perzo-Lafond