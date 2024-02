Démographie de la délinquance : Mayotte encore trop souvent dans le peloton de tête

D’après les indicateurs enregistrés par la police et la gendarmerie au niveau national, les chiffres de la délinquance sont en hausse en 2023, « mais en ralentissement par rapport à l’année précédente, notamment pour les atteintes aux personnes ». Et ô surprise, le territoire de Mayotte n’est pas toujours sur le podium, dépassé la plupart du temps par la Guyane, même s’il fait souvent partie du haut du classement.

Sur la période 2021-2023, le nombre de victimes d’homicides pour 100.000 habitants (ou taux d’homicide par habitant) est plus élevé dans les régions ultramarines qu’en France métropolitaine. En effet, en Hexagone il est de « seulement » 1,3 homicide pour 100.000 habitants en moyenne, alors qu’il atteint des sommets en Guyane avec 15,7 homicides pour 100.000 habitants ! Mayotte arrive 4e (5,1), derrière la Guadeloupe (7,5) et la Martinique (6,7), mais devant La Réunion (2,0). Les homicides intrafamiliaux dans les DROM s’établissent à des niveaux similaires à ceux de la France métropolitaine, d’après Interstats.

Concernant les coups et blessures volontaires sur les personnes de 15 ans ou plus entre 2022 et 2023. Avec une hausse de 12%, La Réunion est devant Mayotte. L’île Bourbon fait ainsi partie des cinq départements qui portent à eux seuls un cinquième de la hausse au niveau national (+7%), soit 1,4% pour seulement cinq départements et 5,6% pour les 96 autres !

Les vols avec armes enregistrés en 2023 évoluent de manière particulièrement contrastée selon les régions, notamment en Outre-mer, indique le service statistique ministériel de la sécurité intérieure. Aussi, la Guyane est juste devant Mayotte pour le nombre de vols avec armes par habitant. L’île au lagon fait partie des quatre DROM dont la moyenne est largement supérieure à la moyenne nationale (0,1 ‰). En effet, La Guyane est à 3,0 ‰ et Mayotte à 2,5 ‰. Ainsi toujours selon Interstats, il y aurait eu à Mayotte plus de 400 vols avec arme en 2023. « En plus de la Guyane, Mayotte et de la Guadeloupe, trois départements de métropole enregistrent plus de 400 vols avec arme en 2023 : les Bouches-du-Rhône (611, +0 %), Paris (477, -12 %) et la Seine-St-Denis (404, -17 %) ».

L’île hippocampe fait également partie du trio du tête concernant les vols sans violence contre des personnes, avec une augmentation de 38%, juste derrière le Territoire de Belfort (+47 %), mais devant le département du Gers (+18 %).

Dans un contexte de recul des vols d’accessoires sur les véhicules, certains départements des DROM enregistrent des hausses alors que le taux est en recule de près de 9 % au niveau national. Et là encore Mayotte caracole en tête avec la Guyane et six autres départements métropolitains notamment, avec des hausses constatées supérieures à 20,5%. « Le Lot-et-Garonne, l’Indre-et-Loire, l’Indre, la Dordogne, l’Aveyron, le Gers, ainsi que dans les DROM, en particulier en Guyane et à Mayotte contribuent, en cumulé, pour 0,8 point à limiter la baisse enregistrée au niveau national », écrit le service statistique.

En 2023, le nombre de destructions et dégradations volontaires a augmenté de 3 % au niveau national. Pour rappel, les violences urbaines dans l’Hexagone qui se sont déroulées fin juin-début juillet l’année dernière ont fait exploser ce type d’infractions. Ainsi, l’Indre, l’Essonne et Mayotte enregistrent les plus fortes hausses du nombre de destructions et de dégradations volontaires (entre 13 et 16 %) et contribuent pour 0,4 point à limiter la baisse au niveau national.

Petite consolation pour le 101e département français concernant le nombre de victimes d’escroqueries. Alors que ce nombre a augmenté en 2023 de 4% au niveau national, il était en baisse de 18% à Mayotte ! L’île aux parfums faisant ainsi partie des 14 départements ayant connus une baisse dans ce domaine l’année dernière.

B.J.