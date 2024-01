Forts cumuls de pluie relevés lors de cette fin de vigilance Orange Fortes pluies

Météo France annonce la fin de l’épisode de vigilance Orange Fortes pluies/orages, mais maintient sa vigilance jaune, et également sur les Vents forts pour Mayotte.

« La masse d’air reste encore humide et instable mais la situation ne nécessite pas le maintien de la vigilance orange actuelle », indique Météo France depuis ce matin 7h12.

Les nappes phréatiques se seront rechargées lors de cet épisode puisqu’on a relevé au cours des dernières 24 heures, 71 mm à Pamandzi et à Mamoudzou, et 53 mm à Vahibé. On a également relevé plus de 700 impacts de foudre sur l’ensemble du département.

Ce bulletin est donc le dernier pour cet épisode, avec un retour en vigilance jaune Fortes Pluies / Orages et Vents forts.