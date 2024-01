Projet de navette maritime : lancement d’une enquête sur les habitudes des usagers

La DEALM lance une enquête dite de « préférences déclarées » sur le projet de création de deux lignes de transport maritime de voyageurs entre le nord et le sud de Mayotte et Mamoudzou.

Dans le cadre du « Plan Global de Transports et de Déplacements » approuvé en 2018, en partenariat entre l’État, le Département de Mayotte et la Ville de Mamoudzou (puis la CADEMA suite à la mise en place de la communauté d’agglomération composée des communes de Dembéni et de Mamoudzou), de nombreux objectifs pour les transports ont été validés dont le développement du mode maritime pour les liaisons interurbaines.

« Les solutions de transport de voyageurs par ce mode maritime vont permettre de proposer des dessertes régulières et fiables en temps de parcours », selon la préfecture.

Dans cette perspective, le Conseil Départemental étudie la création de deux lignes de transport maritime de voyageurs entre le Nord de Grande Terre et Mamoudzou d’une part et, pour l’autre, entre Dembéni (Iloni) et Mamoudzou à l’horizon 2026-2027, en lien avec la CADEMA.

Pour cela, une étude de marché est indispensable, et les acteurs du territoire s’intéressent notamment au report de mode de transport depuis les véhicules particuliers ou les taxis collectifs. Une enquête de « préférences déclarées » sera ainsi menée.

Ainsi, toute la semaine du 22 janvier 2024 en jours et horaires ouvrés, des enquêteurs d’un prestataire mandaté par la DEALM recueilleront les réponses de 1.500 usagers volontaires en les interrogeant à l’aide d’un bref questionnaire dédié sur leurs habitudes de déplacements et leurs choix de modes de transport, en différents points de l’île (gare maritime de Grande Terre, quai Issoufali sur Petite Terre, devant les mairies de différents villages, devant l’université…).

Cette enquête est également ouverte en ligne, à toutes les personnes concernées par ce type de déplacement, au lien suivant : https://cawi.alyce.fr/epd-mayotte/ ou en scannant ce QR Code ci-joint.