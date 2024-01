Démographie : La population française augmente malgré une baisse des naissances

Au 1er janvier 2024, la France compte 68,4 millions d’habitants, soit 0,3 % de plus qu’un an auparavant. Même si le nombre de naissances est en baisse par rapport à l’année passée, la France compte d’avantage d’habitants. L’indicateur conjoncturel de fécondité s’établit, quant à lui, à 1.68 enfant par femme en 2023 (4,7 à Mayotte), après 1.79 en 2022. Depuis la Seconde Guerre mondiale, cet indicateur n’a jamais été aussi bas hormis en 1993 et 1994, d’après l’Institut. Lors de son dernier pic, en 2010, il s’élevait à 2.03.

Autre information, les naissances ont diminué de près de 7 % entre 2022 et 2023 sur l’ensemble du territoire. Et pour une fois, Mayotte n’échappe pas à la règle puisque 10.200 naissances ont été enregistrées en 2023 contre 10.795 en 2022, soit une baisse de 5.5%.

Concernant l’espérance de vie à la naissance, en 2023, elle s’élève à 85,7 ans pour les femmes et atteint, pour la première fois, 80 ans pour les hommes. C’est une forte hausse par rapport à 2022, de +0,6 an pour les femmes et de +0,7 an pour les hommes.

Source : Insee